https://ria.ru/20210603/siriya-1735396000.html

Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021

Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 03.06.2021

Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021

Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:09

2021-06-03T12:09

2021-06-03T12:20

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сирия

сша

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад."В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме", - сказал Хаддад журналистам на полях ПМЭФ.По словам посла, на саммите можно найти решение экономических проблем в мире.США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.Сирия и Россия подпишут на ПМЭФ несколько соглашений, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад."Так как нам Российская Федерация оказывает постоянно помощь, сегодня будут подписаны экономические соглашения именно на уровне этого саммита. Сегодня будет подписано несколько соглашений", - сказал дипломат журналистам на полях ПМЭФ.Он отметил, что одно из соглашений будет касаться сферы рыболовства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734728684.html

https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

россия

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сирия, сша, в мире