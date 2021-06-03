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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/siriya-1735396000.html
Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021
Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 03.06.2021
Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021
Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:09
2021-06-03T12:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сирия
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад."В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме", - сказал Хаддад журналистам на полях ПМЭФ.По словам посла, на саммите можно найти решение экономических проблем в мире.США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.Сирия и Россия подпишут на ПМЭФ несколько соглашений, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад."Так как нам Российская Федерация оказывает постоянно помощь, сегодня будут подписаны экономические соглашения именно на уровне этого саммита. Сегодня будет подписано несколько соглашений", - сказал дипломат журналистам на полях ПМЭФ.Он отметил, что одно из соглашений будет касаться сферы рыболовства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734728684.html
https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сирия, сша, в мире

Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021

12:09 03.06.2021 (обновлено: 12:20 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.
"В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме", - сказал Хаддад журналистам на полях ПМЭФ.
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По словам посла, на саммите можно найти решение экономических проблем в мире.
США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.
Сирия и Россия подпишут на ПМЭФ несколько соглашений, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.
"Так как нам Российская Федерация оказывает постоянно помощь, сегодня будут подписаны экономические соглашения именно на уровне этого саммита. Сегодня будет подписано несколько соглашений", - сказал дипломат журналистам на полях ПМЭФ.
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Он отметил, что одно из соглашений будет касаться сферы рыболовства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)СирияСШАВ мире
 
 
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