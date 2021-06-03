https://ria.ru/20210603/sertifikat-1735477837.html

Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС

Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС - РИА Новости, 03.06.2021

Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС

Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:15

2021-06-03T17:15

2021-06-03T17:28

петербургский международный экономический форум

владимир чижов

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чехия

греция

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россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едины. Или что проще - взаимопризнаваемы. Пока что об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - сказал Чижов.Во вторник в Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.

https://ria.ru/20210528/sertifikat-1734592309.html

https://ria.ru/20210603/granitsy-1735442777.html

чехия

греция

россия

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владимир чижов, еврокомиссия, евросоюз, чехия, греция, в мире, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)