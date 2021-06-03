Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС
17:15 03.06.2021 (обновлено: 17:28 03.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едины. Или что проще - взаимопризнаваемы. Пока что об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - сказал Чижов.
Во вторник в Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.
Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.