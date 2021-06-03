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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sertifikat-1735477837.html
Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС
Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС - РИА Новости, 03.06.2021
Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС
Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:15
2021-06-03T17:28
петербургский международный экономический форум
владимир чижов
еврокомиссия
евросоюз
чехия
греция
в мире
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едины. Или что проще - взаимопризнаваемы. Пока что об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - сказал Чижов.Во вторник в Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
https://ria.ru/20210528/sertifikat-1734592309.html
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владимир чижов, еврокомиссия, евросоюз, чехия, греция, в мире, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)

Чижов оценил ситуацию с вакцинными сертификатами в ЕС

17:15 03.06.2021 (обновлено: 17:28 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Брюссель пока не готов к диалогу с Москвой по взаимному признанию вакцинных сертификатов, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едины. Или что проще - взаимопризнаваемы. Пока что об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - сказал Чижов.
Центр вакцинации в Неаполе, Италия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 14:27Туризм
В Греции показали Европейский цифровой сертификат по COVID-19
Во вторник в Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат будет запущен, как и планировалось, 1 июля.
Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
 
Петербургский международный экономический форумВладимир ЧижовЕврокомиссияЕвросоюзЧехияГрецияВ миреРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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