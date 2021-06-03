https://ria.ru/20210603/sdelki-1735421161.html

На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома

На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома - РИА Новости, 03.06.2021

На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома

На Открытой факторинговой платформе, созданной МСП Банком и Корпорацией МСП, состоялись первые три пилотные сделки с участием входящей в "Росатом" Балаковской... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:32

2021-06-03T13:32

2021-06-03T13:32

корпорация мсп

петербургский международный экономический форум (фонд)

мсп банк

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Открытой факторинговой платформе, созданной МСП Банком и Корпорацией МСП, состоялись первые три пилотные сделки с участием входящей в "Росатом" Балаковской АЭС, сообщает пресс-служба МСП Банка со ссылкой на выступление зампреда банка Петра Засельского на ПМЭФ-2021. В сообщении отмечается, что МСП Банк и "Росатом" планируют совместно доработать платформу в рамках рабочей группы по формированию стандартов и подходов работы цифрового факторинга. Ранее сообщалось, что Открытая факторинговая платформа была запущена для упрощения доступа малых и средних предпринимателей к финансовым инструментам расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты (в первую очередь, закупок по 223-ФЗ).Платформа является независимой и предоставляет равный доступ для всех факторинговых компаний и справедливый выбор условий факторингового финансирования для всех субъектов МСП. Процесс получения факторинговых услуг на платформе является унифицированным, что упрощает работу, а система выбора наилучшего предложения мотивирует факторинговые компании снижать комиссию, тем самым повышая доступность факторинга для субъектов МСП, уточнили в МСП Банке.

https://ria.ru/20210531/kreditovanie-1734962969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), мсп банк