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На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома
На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома - РИА Новости, 03.06.2021
На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома
На Открытой факторинговой платформе, созданной МСП Банком и Корпорацией МСП, состоялись первые три пилотные сделки с участием входящей в "Росатом" Балаковской... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:32
2021-06-03T13:32
корпорация мсп
петербургский международный экономический форум (фонд)
мсп банк
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Открытой факторинговой платформе, созданной МСП Банком и Корпорацией МСП, состоялись первые три пилотные сделки с участием входящей в "Росатом" Балаковской АЭС, сообщает пресс-служба МСП Банка со ссылкой на выступление зампреда банка Петра Засельского на ПМЭФ-2021. В сообщении отмечается, что МСП Банк и "Росатом" планируют совместно доработать платформу в рамках рабочей группы по формированию стандартов и подходов работы цифрового факторинга. Ранее сообщалось, что Открытая факторинговая платформа была запущена для упрощения доступа малых и средних предпринимателей к финансовым инструментам расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты (в первую очередь, закупок по 223-ФЗ).Платформа является независимой и предоставляет равный доступ для всех факторинговых компаний и справедливый выбор условий факторингового финансирования для всех субъектов МСП. Процесс получения факторинговых услуг на платформе является унифицированным, что упрощает работу, а система выбора наилучшего предложения мотивирует факторинговые компании снижать комиссию, тем самым повышая доступность факторинга для субъектов МСП, уточнили в МСП Банке.
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корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), мсп банк

На факторинговой платформе МСП Банка прошли сделки "дочки" Росатома

13:32 03.06.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Открытой факторинговой платформе, созданной МСП Банком и Корпорацией МСП, состоялись первые три пилотные сделки с участием входящей в "Росатом" Балаковской АЭС, сообщает пресс-служба МСП Банка со ссылкой на выступление зампреда банка Петра Засельского на ПМЭФ-2021.
В сообщении отмечается, что МСП Банк и "Росатом" планируют совместно доработать платформу в рамках рабочей группы по формированию стандартов и подходов работы цифрового факторинга.
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Ранее сообщалось, что Открытая факторинговая платформа была запущена для упрощения доступа малых и средних предпринимателей к финансовым инструментам расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты (в первую очередь, закупок по 223-ФЗ).
Платформа является независимой и предоставляет равный доступ для всех факторинговых компаний и справедливый выбор условий факторингового финансирования для всех субъектов МСП. Процесс получения факторинговых услуг на платформе является унифицированным, что упрощает работу, а система выбора наилучшего предложения мотивирует факторинговые компании снижать комиссию, тем самым повышая доступность факторинга для субъектов МСП, уточнили в МСП Банке.
 
Корпорация МСППетербургский международный экономический форум (фонд)МСП Банк
 
 
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