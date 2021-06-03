https://ria.ru/20210603/sbercloud-1735421294.html

SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced

SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced - РИА Новости, 03.06.2021

SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced

Поставщик облачных услуг компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), предоставила АО "ОХК "Уралхим" возможности облачной платформы SberСloud.Advanced для... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:33

2021-06-03T13:33

2021-06-03T13:55

сбер

петербургский международный экономический форум (фонд)

уралхим

пмэф

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), предоставила АО "ОХК "Уралхим" возможности облачной платформы SberСloud.Advanced для проекта "Внедрение платформы корпоративных данных и глубокой аналитики", сообщает SberCloud.SberCloud выиграла открытый тендер за право предоставления "Уралхиму" облачных ресурсов и сервисов. Об этом стороны сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Также ходе ПМЭФ-2021 компании подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве."SberCloud организовала для "Уралхима" бесплатные тестовые среды разработки, системную консультационную работу с клиентом, а также обучение его специалистов. В результате был успешно произведен запуск проекта e-commerce в облаке SberСloud.Advanced: размещение приложения "личный кабинет e-commerce". Кроме того, было принято решение о переносе сред разработки и тестирования других проектов в облако SberCloud", - говорится в сообщении.Он напомнил, что на платформе SberCloud.Advanced сейчас доступно более 50 облачных сервисов – от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

https://ria.ru/20210520/sber-1733091535.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, петербургский международный экономический форум (фонд), уралхим, пмэф, технологии, новости компаний - экономика