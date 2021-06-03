https://ria.ru/20210603/sbercloud-1735421294.html
SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced
SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced - РИА Новости, 03.06.2021
SberCloud предоставила "Уралхиму" облачные сервисы SberСloud.Advanced
Поставщик облачных услуг компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), предоставила АО "ОХК "Уралхим" возможности облачной платформы SberСloud.Advanced для... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:33
2021-06-03T13:33
2021-06-03T13:55
сбер
петербургский международный экономический форум (фонд)
уралхим
пмэф
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735426050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abd4bb36c85dad111835778afe3329fa.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), предоставила АО "ОХК "Уралхим" возможности облачной платформы SberСloud.Advanced для проекта "Внедрение платформы корпоративных данных и глубокой аналитики", сообщает SberCloud.SberCloud выиграла открытый тендер за право предоставления "Уралхиму" облачных ресурсов и сервисов. Об этом стороны сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Также ходе ПМЭФ-2021 компании подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве."SberCloud организовала для "Уралхима" бесплатные тестовые среды разработки, системную консультационную работу с клиентом, а также обучение его специалистов. В результате был успешно произведен запуск проекта e-commerce в облаке SberСloud.Advanced: размещение приложения "личный кабинет e-commerce". Кроме того, было принято решение о переносе сред разработки и тестирования других проектов в облако SberCloud", - говорится в сообщении.Он напомнил, что на платформе SberCloud.Advanced сейчас доступно более 50 облачных сервисов – от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.
https://ria.ru/20210520/sber-1733091535.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735426050_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_18a558ba4ed6c5c90ef964469323faa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, петербургский международный экономический форум (фонд), уралхим, пмэф, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), предоставила АО "ОХК "Уралхим" возможности облачной платформы SberСloud.Advanced для проекта "Внедрение платформы корпоративных данных и глубокой аналитики", сообщает SberCloud.
SberCloud выиграла открытый тендер за право предоставления "Уралхиму
" облачных ресурсов и сервисов. Об этом стороны сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Также ходе ПМЭФ
-2021 компании подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.
"SberCloud организовала для "Уралхима" бесплатные тестовые среды разработки, системную консультационную работу с клиентом, а также обучение его специалистов. В результате был успешно произведен запуск проекта e-commerce в облаке SberСloud.Advanced: размещение приложения "личный кабинет e-commerce". Кроме того, было принято решение о переносе сред разработки и тестирования других проектов в облако SberCloud", - говорится в сообщении.
"Это первый крупный коммерческий контракт SberCloud с ключевым клиентом с использованием продвинутых платформенных сервисов для корпоративного хранения данных. Контракт с "Уралхимом" открывает широкие перспективы для развития платформы SberCloud.Advanced в сервисах и услугах для компаний промышленности, активно внедряющих системы аналитики больших данных и находящихся в процессе цифровой трансформации своего бизнеса", - прокомментировал генеральный директор компании Евгений Колбин.
Он напомнил, что на платформе SberCloud.Advanced сейчас доступно более 50 облачных сервисов – от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.