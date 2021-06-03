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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sberbank-1735351349.html
В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ
В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2021
В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ
Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T05:33
2021-06-03T09:06
петербургский международный экономический форум
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые приоритеты социально-экономической повестки в постковидный период, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.Кузнецов добавил, что большое количество членов правительства примут участие в деловом завтраке Сбербанка, "в том числе несколько вице-премьеров"."Нам представляется, что это будет одна из главных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Это тем более интересно, что обновленный состав правительства, который пришел в свое время с повесткой для проведения реформ, сразу же столкнулся с коронакризисом и был вынужден заниматься мероприятиями по минимизации потерь от него. Кризис пока еще не закончился, но уже сейчас самое время честно и откровенно уточнить задачи, чтобы приоритизировать усилия правительства по реформе экономики России", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/sberbank-1735127976.html
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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, экономика

В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ

05:33 03.06.2021 (обновлено: 09:06 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые приоритеты социально-экономической повестки в постковидный период, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы традиционно организовываем наш деловой завтрак. Будет очень интересная дискуссия, связанная с обновленной повесткой работы правительства Российской Федерации. Мне кажется, что это очень интересно, так как будут обсуждаться новые приоритеты социально-экономической повестки - вместе с бизнесом, вместе с экспертами в разных областях", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2021.
Кузнецов добавил, что большое количество членов правительства примут участие в деловом завтраке Сбербанка, "в том числе несколько вице-премьеров".
"Нам представляется, что это будет одна из главных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Это тем более интересно, что обновленный состав правительства, который пришел в свое время с повесткой для проведения реформ, сразу же столкнулся с коронакризисом и был вынужден заниматься мероприятиями по минимизации потерь от него. Кризис пока еще не закончился, но уже сейчас самое время честно и откровенно уточнить задачи, чтобы приоритизировать усилия правительства по реформе экономики России", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Петербургский международный экономический форумСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииЭкономика
 
 
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