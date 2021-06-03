В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ
05:33 03.06.2021 (обновлено: 09:06 03.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые приоритеты социально-экономической повестки в постковидный период, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы традиционно организовываем наш деловой завтрак. Будет очень интересная дискуссия, связанная с обновленной повесткой работы правительства Российской Федерации. Мне кажется, что это очень интересно, так как будут обсуждаться новые приоритеты социально-экономической повестки - вместе с бизнесом, вместе с экспертами в разных областях", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2021.
Кузнецов добавил, что большое количество членов правительства примут участие в деловом завтраке Сбербанка, "в том числе несколько вице-премьеров".
"Нам представляется, что это будет одна из главных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Это тем более интересно, что обновленный состав правительства, который пришел в свое время с повесткой для проведения реформ, сразу же столкнулся с коронакризисом и был вынужден заниматься мероприятиями по минимизации потерь от него. Кризис пока еще не закончился, но уже сейчас самое время честно и откровенно уточнить задачи, чтобы приоритизировать усилия правительства по реформе экономики России", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.