https://ria.ru/20210603/sberbank-1735351349.html

В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ

В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2021

В Сбербанке рассказали о своих планах на ПМЭФ

Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T05:33

2021-06-03T05:33

2021-06-03T09:06

петербургский международный экономический форум

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк на своем деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума предложит бизнесу и членам правительства обсудить новые приоритеты социально-экономической повестки в постковидный период, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.Кузнецов добавил, что большое количество членов правительства примут участие в деловом завтраке Сбербанка, "в том числе несколько вице-премьеров"."Нам представляется, что это будет одна из главных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Это тем более интересно, что обновленный состав правительства, который пришел в свое время с повесткой для проведения реформ, сразу же столкнулся с коронакризисом и был вынужден заниматься мероприятиями по минимизации потерь от него. Кризис пока еще не закончился, но уже сейчас самое время честно и откровенно уточнить задачи, чтобы приоритизировать усилия правительства по реформе экономики России", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/sberbank-1735127976.html

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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, экономика