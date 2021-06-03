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Силуанов оценил санкции США по гособлигациям
Силуанов оценил санкции США по гособлигациям - РИА Новости, 03.06.2021
Силуанов оценил санкции США по гособлигациям
Минфин РФ не будет менять стратегию по заимствованиям с 14 июня, когда вступают в силу санкции США, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:42
2021-06-03T16:42
2021-06-03T16:42
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
сша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ не будет менять стратегию по заимствованиям с 14 июня, когда вступают в силу санкции США, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума."Абсолютно, мы уже в неё заложили вот это санкционное решение. Ещё раз повторюсь, они (санкции - ред.) неприятны, но не смертельны", - сказал он, отвечая на вопрос, поменяется ли стратегия в отношении займов с 14 июня.США в апреле ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, сша, экономика