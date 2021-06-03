https://ria.ru/20210603/rudenya-1735522123.html

Руденя: Верхневолжье на ПМЭФ заключило соглашения на 60 млрд рублей

Руденя: Верхневолжье на ПМЭФ заключило соглашения на 60 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2021

Руденя: Верхневолжье на ПМЭФ заключило соглашения на 60 млрд рублей

Тверская область во вторник заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд соглашений, реализация которых предполагает порядка 60... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:04

2021-06-03T22:04

2021-06-03T22:04

тверская область

игорь руденя

петербургский международный экономический форум (фонд)

межгосударственный авиационный комитет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тверская область

тверь

экономика

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ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Тверская область во вторник заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд соглашений, реализация которых предполагает порядка 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "В этом году очень продуктивный форум. Сегодня мы заключили соглашения на сумму порядка 60 миллиардов рублей. Важны не столько цифры, сколько создание новых рабочих мест. Реализация ряда проектов начнётся уже в этом году. Сегодня присутствовали партнёры, которые подписывают с нами уже второе или третье соглашение по развитию и расширению своих производств. Также есть и новые компании, которые будут резидентами Тверской области", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. Заключено соглашение по реализации инвестпроекта между правительством Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Планируется создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин на территории инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью.Ещё одним резидентом "Боровлево-3" станет финская компания "Фодеско-МАК", которая планирует в 2022 году начать строительство в Твери завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке.По соглашению правительства региона с "Новой топливной компанией" в Тверской области будет создан холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. В частности, на территории Андреапольского муниципального округа построят завод по глубокой переработке древесины.Госкорпорация "Росатом" и правительство Тверской области подписали соглашение по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа.Также подписано соглашение о вхождении Тверской области в туристический проект "Большое "Золотое кольцо".

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

https://ria.ru/20210527/aktsiya-1734471827.html

тверская область

тверь

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игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд), межгосударственный авиационный комитет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тверская область, тверь, экономика