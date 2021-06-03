https://ria.ru/20210603/rostekh-1735375964.html

"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G

"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G - РИА Новости, 03.06.2021

"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стороны планируют создавать инновационные... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:46

2021-06-03T10:46

2021-06-03T11:38

петербургский международный экономический форум

алексей патрикеев

ростех

ростелеком

михаил осеевский

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ff5c5b8b7856f45786b750ffbe269737.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой трансформации, автоматизации и применению новых диджитал-решений в производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов для внешних заказчиков.Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах."Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года", – сказал гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев."Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие "Ростелекома" и "Швабе" в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. Со своей стороны мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые в свою очередь будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы", - отметил в свою очередь глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210526/rostekh-1733936347.html

https://ria.ru/20210218/rostelekom-1598031918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей патрикеев, ростех, ростелеком, михаил осеевский, технологии, экономика