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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/rostekh-1735375964.html
"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G
"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G - РИА Новости, 03.06.2021
"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стороны планируют создавать инновационные... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:46
2021-06-03T11:38
петербургский международный экономический форум
алексей патрикеев
ростех
ростелеком
михаил осеевский
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой трансформации, автоматизации и применению новых диджитал-решений в производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов для внешних заказчиков.Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах."Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года", – сказал гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев."Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие "Ростелекома" и "Швабе" в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. Со своей стороны мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые в свою очередь будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы", - отметил в свою очередь глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210526/rostekh-1733936347.html
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алексей патрикеев, ростех, ростелеком, михаил осеевский, технологии, экономика

"Ростех" и "Ростелеком" создадут сервисы на базе технологий 5G

10:46 03.06.2021 (обновлено: 11:38 03.06.2021)
 
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / nirutdps
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой трансформации, автоматизации и применению новых диджитал-решений в производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов для внешних заказчиков.
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Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах.
"Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года", – сказал гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев.
"Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие "Ростелекома" и "Швабе" в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. Со своей стороны мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые в свою очередь будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы", - отметил в свою очередь глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАлексей ПатрикеевРостехРостелекомМихаил ОсеевскийТехнологииЭкономика
 
 
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