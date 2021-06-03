https://ria.ru/20210603/remont-1735430895.html

Ремонт дороги на Орел и Ливны завершат осенью

Ремонт дороги на Орел и Ливны завершат осенью - РИА Новости, 03.06.2021

Ремонт дороги на Орел и Ливны завершат осенью

Ремонт автотрассы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Долгоруковском районе Липецкой области закончится в октябре, полностью реконструируют... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:09

2021-06-03T14:09

2021-06-03T14:09

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Ремонт автотрассы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Долгоруковском районе Липецкой области закончится в октябре, полностью реконструируют три участка дороги в направлении городов Орел и Ливны, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что благодаря нацпроекту будут отремонтированы почти 22 километра автодороги, связывающей 18 населенных пунктов с населением более 2,5 тысяч жителей, а также два крупных агрокомплекса. Этим маршрутом часто пользуются автомобилисты, которым нужно попасть в Орёл и Ливны. Как говорят сторожилы, дорожного ремонта там не было с 80-х годов прошлого века."Люди уж сколько колес тут потеряли, аварий много было, а дорога все-таки 18 населенных пунктов связывает, три школьных маршрута, больница, подвоз продуктов, без дороги – никуда. Очень рады, что ремонт наконец-то сделают" - рассказал глава Стрелецкого сельского поселения Иван Малютин.В настоящее время специалисты "Липецкдоравтоцентра" заменили асфальтобетонное покрытие и теперь занимаются укреплением обочин, устройством съездов, автобусных остановок, барьерного ограждения, пешеходных дорожек. Завершающим этапом будет нанесение разметки и замена дорожных знаков.

https://ria.ru/20210601/tekhnopark-1735127512.html

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игорь артамонов