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Текслер: Челябинские власти хотят автоматизировать рассылку писем
Текслер: Челябинские власти хотят автоматизировать рассылку писем - РИА Новости, 03.06.2021
Текслер: Челябинские власти хотят автоматизировать рассылку писем
Власти Челябинской области предлагают сделать автоматической рассылку писем предприятиям, у которых зафиксированы превышения выбросов загрязняющих веществ в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:35
2021-06-03T19:35
2021-06-03T19:35
челябинская область
алексей текслер
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области предлагают сделать автоматической рассылку писем предприятиям, у которых зафиксированы превышения выбросов загрязняющих веществ в воздух, по аналогии с превышением скорости на автодорогах и получением автовладельцами писем о штрафах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Алексей Текслер.По словам Текслера, система мониторинга воздуха в Челябинске работает таким образом, что все стационарные посты, их около 18, находятся по периметру города, плюс отдельно датчики определяют показатели состояния воздуха. Они все связаны воедино. Если есть превышение, то приезжает мобильная лаборатория, которая фиксирует, проверяет, подтверждает показатели, отметил он. Также вместе с Росгидрометом регион разработал программный продукт, который позволяет определять онлайн скорость ветра, его направление и определять источник загрязнения, после чего к нему "все административные и прочие меры воздействия применяются", сказал он."Следующий шаг, над которым мы сейчас работаем, это, знаете, как если вы нарушаете скорость на дороге, камера это фиксирует, и вы соответственно получаете "письмо счастья". Наша задача систему усовершенствовать так, чтобы те, кто нарушает, они также автоматически получали "письмо счастья", и если не согласны, то в суде решали эти вопросы", - сказал он.Надо довести систему до такого, отметил глава региона, пояснив, что для этого нужно менять законодательство, так как сейчас оно не предусматривает такую реакцию, а хотелось бы, чтобы "героев" знали и понимали, что реакция будет молниеносная.По его данным, регион работает над усовершенствованием системы мониторинга, в том числе с правительством РФ, которое знает "наши планы".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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алексей текслер, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости
. Власти Челябинской области предлагают сделать автоматической рассылку писем предприятиям, у которых зафиксированы превышения выбросов загрязняющих веществ в воздух, по аналогии с превышением скорости на автодорогах и получением автовладельцами писем о штрафах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Алексей Текслер
.
По словам Текслера, система мониторинга воздуха в Челябинске работает таким образом, что все стационарные посты, их около 18, находятся по периметру города, плюс отдельно датчики определяют показатели состояния воздуха. Они все связаны воедино. Если есть превышение, то приезжает мобильная лаборатория, которая фиксирует, проверяет, подтверждает показатели, отметил он. Также вместе с Росгидрометом регион разработал программный продукт, который позволяет определять онлайн скорость ветра, его направление и определять источник загрязнения, после чего к нему "все административные и прочие меры воздействия применяются", сказал он.
"Следующий шаг, над которым мы сейчас работаем, это, знаете, как если вы нарушаете скорость на дороге, камера это фиксирует, и вы соответственно получаете "письмо счастья". Наша задача систему усовершенствовать так, чтобы те, кто нарушает, они также автоматически получали "письмо счастья", и если не согласны, то в суде решали эти вопросы", - сказал он.
Надо довести систему до такого, отметил глава региона, пояснив, что для этого нужно менять законодательство, так как сейчас оно не предусматривает такую реакцию, а хотелось бы, чтобы "героев" знали и понимали, что реакция будет молниеносная.
По его данным, регион работает над усовершенствованием системы мониторинга, в том числе с правительством РФ, которое знает "наши планы".
Кроме того, он добавил, что в области подписаны 49 соглашений с промышленными предприятиями о модернизации производств с целью улучшения экологии. Регион ставит задачу снизить объемы выбросов до 2024 года более чем на 20%, по Челябинску – еще больше, и система мониторинга должна быть обязательной. "Снижение по региону выбросов за прошлый год - на 7,3%... У нас становится чище, это заметно… Мы над этим каждый день работаем, видим результат, он подтверждается инструментально, статистически, и мы движемся к тем цифрам, которые я назвал", - сказал Текслер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.