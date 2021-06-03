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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210603/puteshestviya-1735450553.html
Названы самые дорогие туристические направления для россиян
Названы самые дорогие туристические направления для россиян - РИА Новости, 03.06.2021
Названы самые дорогие туристические направления для россиян
Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:17
2021-06-03T16:17
куда можно лететь
отдых на море
цены
отдых
путешествия
туризм
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru. мВосемь из десяти туристов в последний месяц весны покупали туры по России. Самые дорогие путевки для путешествий внутри страны были на остров Сахалин. Отдыхающие заплатили за поездку 360 тысяч рублей. При этом самыми востребованными направлениями оказались черноморские – Сочи, Крым, Анапа. А также Калининград.Наибольшие суммы за отдых за границей пришлось отдать путешественникам в ОАЭ – 2,581 миллиона рублей. Самые дорогой тур на Мальдивы в мае стоил 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч рублей, выяснили эксперты.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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сахалин
сочи
сейшельские острова
республика крым
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куда можно лететь, отдых на море, цены, отдых, путешествия, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сахалин, сочи, сейшельские острова, республика крым, мальдивы, калининград

Названы самые дорогие туристические направления для россиян

16:17 03.06.2021
 
© Depositphotos / jag_czОтель Бурдж-эль-Араб в Дубае
Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / jag_cz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru. м
Восемь из десяти туристов в последний месяц весны покупали туры по России. Самые дорогие путевки для путешествий внутри страны были на остров Сахалин. Отдыхающие заплатили за поездку 360 тысяч рублей.
При этом самыми востребованными направлениями оказались черноморские – Сочи, Крым, Анапа. А также Калининград.
Наибольшие суммы за отдых за границей пришлось отдать путешественникам в ОАЭ – 2,581 миллиона рублей. Самые дорогой тур на Мальдивы в мае стоил 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч рублей, выяснили эксперты.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореЦеныОтдыхПутешествияРоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСахалинСочиСейшельские островаРеспублика КрымМальдивыКалининград
 
 
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