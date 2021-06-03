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Названы самые дорогие туристические направления для россиян
Названы самые дорогие туристические направления для россиян - РИА Новости, 03.06.2021
Названы самые дорогие туристические направления для россиян
Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:17
2021-06-03T16:17
2021-06-03T16:17
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru. мВосемь из десяти туристов в последний месяц весны покупали туры по России. Самые дорогие путевки для путешествий внутри страны были на остров Сахалин. Отдыхающие заплатили за поездку 360 тысяч рублей. При этом самыми востребованными направлениями оказались черноморские – Сочи, Крым, Анапа. А также Калининград.Наибольшие суммы за отдых за границей пришлось отдать путешественникам в ОАЭ – 2,581 миллиона рублей. Самые дорогой тур на Мальдивы в мае стоил 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч рублей, выяснили эксперты.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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