https://ria.ru/20210603/puteshestviya-1735450553.html

Названы самые дорогие туристические направления для россиян

Названы самые дорогие туристические направления для россиян - РИА Новости, 03.06.2021

Названы самые дорогие туристические направления для россиян

Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:17

2021-06-03T16:17

2021-06-03T16:17

куда можно лететь

отдых на море

цены

отдых

путешествия

туризм

россия

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые дорогие направления, которые выбирали организованные российские туристы в мае, сообщает АТОР со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru. мВосемь из десяти туристов в последний месяц весны покупали туры по России. Самые дорогие путевки для путешествий внутри страны были на остров Сахалин. Отдыхающие заплатили за поездку 360 тысяч рублей. При этом самыми востребованными направлениями оказались черноморские – Сочи, Крым, Анапа. А также Калининград.Наибольшие суммы за отдых за границей пришлось отдать путешественникам в ОАЭ – 2,581 миллиона рублей. Самые дорогой тур на Мальдивы в мае стоил 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч рублей, выяснили эксперты.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

россия

сахалин

сочи

сейшельские острова

республика крым

мальдивы

калининград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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