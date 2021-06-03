https://ria.ru/20210603/puteshestviya-1735417827.html

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты в девять стран

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты в девять стран - РИА Новости, 03.06.2021

Эксперты рассказали о спросе на авиабилеты в девять стран

Эксперты отмечают резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 10 июня Россия планирует возобновить регулярные рейсы, сообщает... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:33

2021-06-03T13:33

2021-06-03T13:33

туризм

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албания

марокко

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Эксперты отмечают резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 10 июня Россия планирует возобновить регулярные рейсы, сообщает OneTwoTrip. Повышенный интерес был выявлен специалистами онлайн-сервиса после новостей о том, что РФ на взаимной основе восстанавливает авиасообщение с Австрией, Албанией, Венгрией, Великобританией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.Несмотря на то, что для российских туристов остаются недоступны Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий, клиенты сервиса мониторят стоимость авиабилетов и туда. К примеру, 1 июня больше всего пользователи интересовались перелетами на Маврикий: количество запросов возросло в 20 раз в сравнении со средним ежедневным значением в течение последних десяти дней. Билеты в Люксембург стали искать в десять раз чаще, в Венгрию и Албанию ― более чем в пять раз, в Австрию и Ливан ― в четыре раза. Перелетами в Хорватию путешественники интересовались в три с половиной раза более активно, чем ранее.Наименьший спрос отмечен на билеты в Великобританию (в два раза выше обычного) и в Марокко (в полтора раза).Эксперты утверждают, что проще всего российским туристам добраться до Албании: для въезда не нужен ни ПЦР-тест, ни справка о вакцинации, ни самоизоляция по прибытии.Для поездки в Хорватию, помимо действующей визы, потребуются результаты теста, сделанного максимум за 48 часов до прилета, и заполненная онлайн-форма. Если путешественник вакцинирован (в том числе препаратом "Спутник V"), ему необходимо предъявить подтверждающий сертификат.В Марокко дополнительно к тесту нужно показать ваучер от отеля или приглашение от принимающей стороны. В Ливане, если путешествие будет длиться больше недели, понадобиться сдать еще один ПЦР-тест по прилете. Также у вас потребуют медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса, и установку специального мобильного приложения (covidlebtrack). Кроме того, для всех приезжающих в страну действует самоизоляция в течение 72 часов. От необходимости соблюдать карантин освобождены те, кто уже переболел (нужно предоставить положительный ПЦР-тест старше 15 дней или тест на наличие антител IGg).

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

россия

великобритания

албания

марокко

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венгрия

люксембург (государство)

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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