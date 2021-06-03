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Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост
Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост - РИА Новости, 03.06.2021
Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост
Рост промышленного производства в Тамбовской области в минувшем году составил 104,1%, поскольку даже в активную фазу пандемии предприятия не останавливались, а... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:41
2021-06-03T17:41
2021-06-03T17:41
тамбовская область
александр никитин
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Рост промышленного производства в Тамбовской области в минувшем году составил 104,1%, поскольку даже в активную фазу пандемии предприятия не останавливались, а показатели безработицы стали одними из самых низких в стране, сообщил губернатор региона Александр Никитин РИА Новости на площадке ПМЭФ-2021."У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать", - рассказал Никитин.Он отметил, что ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле.Более 20 предприятий, по словам главы региона, наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, что позволило в короткий срок обеспечить ими население, работников предприятий, ликвидировать дефицит.Никитин также сообщил, что в 2020 году велась активная работа по выработке и трансляции на федеральный уровень предложений по мерам господдержки региональной индустрии. В соответствующие министерства были направлены предложения о включении в федеральный перечень системообразующих десяти крупных предприятий области."Были и другие меры поддержки – например, выдача антикризисных кредитов не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса со ставкой 4,25%. Всего займов было выдано на 197 миллионов рублей. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей, и мы довольны этим результатом", - отметил губернатор.
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александр никитин, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости.
Рост промышленного производства в Тамбовской области в минувшем году составил 104,1%, поскольку даже в активную фазу пандемии предприятия не останавливались, а показатели безработицы стали одними из самых низких в стране, сообщил губернатор региона Александр Никитин
РИА Новости на площадке ПМЭФ-2021.
"У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать", - рассказал Никитин.
Он отметил, что ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле.
Более 20 предприятий, по словам главы региона, наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, что позволило в короткий срок обеспечить ими население, работников предприятий, ликвидировать дефицит.
"Мы не останавливали ни на один день промышленные площадки. Работа на строительных площадках была приостановлена на три дня, а затем мы сделали все возможное, чтобы обеспечить работников всем необходимым. Очень строго следили за соблюдением всех норм и правил", добавил губернатор.
Никитин также сообщил, что в 2020 году велась активная работа по выработке и трансляции на федеральный уровень предложений по мерам господдержки региональной индустрии. В соответствующие министерства были направлены предложения о включении в федеральный перечень системообразующих десяти крупных предприятий области.
"Были и другие меры поддержки – например, выдача антикризисных кредитов не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса со ставкой 4,25%. Всего займов было выдано на 197 миллионов рублей. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей, и мы довольны этим результатом", - отметил губернатор.