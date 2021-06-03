https://ria.ru/20210603/promyshlennost-1735483503.html

Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост

Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост - РИА Новости, 03.06.2021

Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост

Рост промышленного производства в Тамбовской области в минувшем году составил 104,1%, поскольку даже в активную фазу пандемии предприятия не останавливались, а... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:41

2021-06-03T17:41

2021-06-03T17:41

тамбовская область

александр никитин

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Рост промышленного производства в Тамбовской области в минувшем году составил 104,1%, поскольку даже в активную фазу пандемии предприятия не останавливались, а показатели безработицы стали одними из самых низких в стране, сообщил губернатор региона Александр Никитин РИА Новости на площадке ПМЭФ-2021."У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать", - рассказал Никитин.Он отметил, что ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле.Более 20 предприятий, по словам главы региона, наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, что позволило в короткий срок обеспечить ими население, работников предприятий, ликвидировать дефицит.Никитин также сообщил, что в 2020 году велась активная работа по выработке и трансляции на федеральный уровень предложений по мерам господдержки региональной индустрии. В соответствующие министерства были направлены предложения о включении в федеральный перечень системообразующих десяти крупных предприятий области."Были и другие меры поддержки – например, выдача антикризисных кредитов не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса со ставкой 4,25%. Всего займов было выдано на 197 миллионов рублей. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей, и мы довольны этим результатом", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210521/vneshtorgovlya-1733399129.html

https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, пмэф