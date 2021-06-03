https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735361403.html
В Москве выросли объемы промышленного производства с начала года
В Москве выросли объемы промышленного производства с начала года - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве выросли объемы промышленного производства с начала года
Объемы промышленного производства в Москве за январь-апрель выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, самый большой рост зафиксирован в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:15
2021-06-03T09:15
2021-06-03T09:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
технологии
экономика
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Объемы промышленного производства в Москве за январь-апрель выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, самый большой рост зафиксирован в производстве бумаги, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что в это же время в целом по стране этот показатель составляет 1,1%. По его словам, положительную динамику во многом обеспечивает обрабатывающая промышленность, объемы которой выросли на 12,5%."Самый большой рост мы видим в производстве бумаги и бумажных изделий. За счет увеличения объемов выпуска упаковочной продукции – ящиков и коробок из гофрированной бумаги, и картона – сегмент в целом вырос в 2,8 раза", - отметил Прохоров.Также, по его словам, положительно на общую динамику влияет и развитие здравоохранения. Так, например, по сравнению с январем–апрелем 2020 года в 2,1 раза увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Удвоились также объемы выпуска медицинского оборудования – лабораторных установок, медицинских инструментов и хирургических приборов. Сохраняются положительные темпы и в производстве химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов: здесь рост составил 88,9%."Также за первые четыре месяца 2021 года объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличились на 78,2%, а электрического оборудования – на 56,9%. Рост обусловлен увеличением выпуска электрических проводников, активно используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи", - добавил Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210309/moskva-1600432142.html
https://ria.ru/20210405/tekhnopark-1604272207.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, технологии, экономика
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Объемы промышленного производства в Москве
за январь-апрель выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, самый большой рост зафиксирован в производстве бумаги, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров
в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Сейчас мы уже с уверенность можем утверждать, что московская промышленность прошла через пандемию с минимальными потерями. Промпредприятия показали высокую устойчивость к кризису, как, впрочем, и вся экономика Москвы. Это подтверждают цифры: в январе–апреле 2021 года объем промышленного производства в столице увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%", - сообщил Прохоров.
Он отметил, что в это же время в целом по стране этот показатель составляет 1,1%. По его словам, положительную динамику во многом обеспечивает обрабатывающая промышленность, объемы которой выросли на 12,5%.
"Самый большой рост мы видим в производстве бумаги и бумажных изделий. За счет увеличения объемов выпуска упаковочной продукции – ящиков и коробок из гофрированной бумаги, и картона – сегмент в целом вырос в 2,8 раза", - отметил Прохоров.
Также, по его словам, положительно на общую динамику влияет и развитие здравоохранения. Так, например, по сравнению с январем–апрелем 2020 года в 2,1 раза увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Удвоились также объемы выпуска медицинского оборудования – лабораторных установок, медицинских инструментов и хирургических приборов. Сохраняются положительные темпы и в производстве химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов: здесь рост составил 88,9%.
"Также за первые четыре месяца 2021 года объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличились на 78,2%, а электрического оборудования – на 56,9%. Рост обусловлен увеличением выпуска электрических проводников, активно используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи", - добавил Прохоров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.