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Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края
Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края
Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:16
2021-06-03T08:16
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию отрасли в крае, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает рост числа туристических поездок по России до 140 миллионов в 2030 году с 65 миллионов в 2019 году. Кроме того, нацпроект предусматривает меры для развития туристической инфраструктуры. На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств.Возможности нацпроекта до его официального запуска власти Приморья обсудили с главой Ростуризма Зариной Догузовой."Мы провели переговоры по новому нацпроекту, который предусматривает значительные финансовые ресурсы. Однако планируем не ждать начала федеральной программы, а прямо сейчас подготовить серьезный проект по развитию отрасли в крае. На этот счет мы получили одобрение Зарины Валерьевны Догузовой. И уже в этом году нам обещана финансовая помощь на обустройство Владивостока", - сказала Щербина, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.Она отметила, что средства пойдут на модернизацию мест посещения туристов – это поможет привлечь еще больше путешественников во Владивосток."Но чтобы войти в эту программу, нам нужно подготовить соответствующий пакет документов. Этим мы сейчас будем заниматься", – заявила Щербина.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20210603/primore-1735353512.html
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россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владивосток, приморский край

Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края

08:16 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию отрасли в крае, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает рост числа туристических поездок по России до 140 миллионов в 2030 году с 65 миллионов в 2019 году. Кроме того, нацпроект предусматривает меры для развития туристической инфраструктуры. На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств.
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Возможности нацпроекта до его официального запуска власти Приморья обсудили с главой Ростуризма Зариной Догузовой.
"Мы провели переговоры по новому нацпроекту, который предусматривает значительные финансовые ресурсы. Однако планируем не ждать начала федеральной программы, а прямо сейчас подготовить серьезный проект по развитию отрасли в крае. На этот счет мы получили одобрение Зарины Валерьевны Догузовой. И уже в этом году нам обещана финансовая помощь на обустройство Владивостока", - сказала Щербина, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.
Она отметила, что средства пойдут на модернизацию мест посещения туристов – это поможет привлечь еще больше путешественников во Владивосток.
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"Но чтобы войти в эту программу, нам нужно подготовить соответствующий пакет документов. Этим мы сейчас будем заниматься", – заявила Щербина.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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РоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ВладивостокПриморский край
 
 
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