https://ria.ru/20210603/primore-1735356285.html

Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края

Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края

Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:16

2021-06-03T08:16

2021-06-03T08:16

россия

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472093_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_1026da3fa0e4d0413d4aedbc092c6ba5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию отрасли в крае, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает рост числа туристических поездок по России до 140 миллионов в 2030 году с 65 миллионов в 2019 году. Кроме того, нацпроект предусматривает меры для развития туристической инфраструктуры. На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств.Возможности нацпроекта до его официального запуска власти Приморья обсудили с главой Ростуризма Зариной Догузовой."Мы провели переговоры по новому нацпроекту, который предусматривает значительные финансовые ресурсы. Однако планируем не ждать начала федеральной программы, а прямо сейчас подготовить серьезный проект по развитию отрасли в крае. На этот счет мы получили одобрение Зарины Валерьевны Догузовой. И уже в этом году нам обещана финансовая помощь на обустройство Владивостока", - сказала Щербина, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.Она отметила, что средства пойдут на модернизацию мест посещения туристов – это поможет привлечь еще больше путешественников во Владивосток."Но чтобы войти в эту программу, нам нужно подготовить соответствующий пакет документов. Этим мы сейчас будем заниматься", – заявила Щербина.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20210603/primore-1735353512.html

https://ria.ru/20210529/sobaki-1734706676.html

https://ria.ru/20210528/zagryaznenie-1734531415.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владивосток, приморский край