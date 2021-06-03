Власти Приморья подготовят проект развития туристической отрасли края
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Власти Приморья до официального запуска нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" начнут подготовку собственного проекта по развитию отрасли в крае, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает рост числа туристических поездок по России до 140 миллионов в 2030 году с 65 миллионов в 2019 году. Кроме того, нацпроект предусматривает меры для развития туристической инфраструктуры. На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда - из региональных средств.
Возможности нацпроекта до его официального запуска власти Приморья обсудили с главой Ростуризма Зариной Догузовой.
"Мы провели переговоры по новому нацпроекту, который предусматривает значительные финансовые ресурсы. Однако планируем не ждать начала федеральной программы, а прямо сейчас подготовить серьезный проект по развитию отрасли в крае. На этот счет мы получили одобрение Зарины Валерьевны Догузовой. И уже в этом году нам обещана финансовая помощь на обустройство Владивостока", - сказала Щербина, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.
Она отметила, что средства пойдут на модернизацию мест посещения туристов – это поможет привлечь еще больше путешественников во Владивосток.
"Но чтобы войти в эту программу, нам нужно подготовить соответствующий пакет документов. Этим мы сейчас будем заниматься", – заявила Щербина.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.