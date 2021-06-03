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В Приморье депутат подал заявление в СК на губернатора
В Приморье депутат подал заявление в СК на губернатора - РИА Новости, 03.06.2021
В Приморье депутат подал заявление в СК на губернатора
Депутат законодательного собрания Приморского края, экс-кандидат в губернаторы Андрей Ищенко заявил, что подал в региональное СУСК заявление о попытке... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:20
2021-06-03T07:20
андрей ищенко
олег кожемяко
приморский край
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края, экс-кандидат в губернаторы Андрей Ищенко заявил, что подал в региональное СУСК заявление о попытке губернатора Олега Кожемяко дать ему взятку в 2018 году, в следственном управлении Приморья, в свою очередь, пока факт подачи заявления никак не комментируют.Ищенко еще в начале мая опубликовал в Instagram видео, в котором заявил, что глава Приморья Олег Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему 2 миллиона долларов за отказ участвовать в выборах. Ищенко утверждал, что от денег он тогда отказался, а информацию передал в региональное УФСБ. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик 3 мая сообщил РИА Новости, что заявление Ищенко "больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения". Заксобрание сообщало, что действия Ищенко будут рассмотрены на заседании комитета по депутатской этике. Позже Ищенко удалил это видео из Instagram.В четверг Ищенко в своем Telegram-канале опубликовал фото поданного заявления с просьбой привлечь к уголовной ответственности Кожемяко. На бумаге стоит печать регионального СУСК "Поступило".Краевое следственное управление не комментирует информацию о подаче заявления депутатом.Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Кожемяко.В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. В 2019 году комитет по депутатской этике рекомендовал Ищенко воздержаться от публикации в интернете высказываний, "способных скомпрометировать законодательное собрание Приморского края, нанести ущерб чести и достоинству граждан". Кроме того, в начале мая ряд СМИ сообщил, что Ищенко поместили в психиатрический диспансер. Сам он в понедельник опроверг РИА Новости эту информацию, отметив, что "пил водку" и был с женой.
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андрей ищенко, олег кожемяко, приморский край, политика

В Приморье депутат подал заявление в СК на губернатора

07:20 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко в Приморском краевом суде во Владивостоке. 10 октября 2018
Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко в Приморском краевом суде во Владивостоке. 10 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края, экс-кандидат в губернаторы Андрей Ищенко заявил, что подал в региональное СУСК заявление о попытке губернатора Олега Кожемяко дать ему взятку в 2018 году, в следственном управлении Приморья, в свою очередь, пока факт подачи заявления никак не комментируют.
Ищенко еще в начале мая опубликовал в Instagram видео, в котором заявил, что глава Приморья Олег Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему 2 миллиона долларов за отказ участвовать в выборах. Ищенко утверждал, что от денег он тогда отказался, а информацию передал в региональное УФСБ. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик 3 мая сообщил РИА Новости, что заявление Ищенко "больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения". Заксобрание сообщало, что действия Ищенко будут рассмотрены на заседании комитета по депутатской этике. Позже Ищенко удалил это видео из Instagram.
В четверг Ищенко в своем Telegram-канале опубликовал фото поданного заявления с просьбой привлечь к уголовной ответственности Кожемяко. На бумаге стоит печать регионального СУСК "Поступило".
"Вчера, 02.06.2021, подал заявление в СК РФ по Приморскому краю о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности губернатора Приморья Олега Николаевича Кожемяко… В СК заявление приняли, пока меня не опрашивали", - написал Ищенко.
Краевое следственное управление не комментирует информацию о подаче заявления депутатом.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Кожемяко.
В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. В 2019 году комитет по депутатской этике рекомендовал Ищенко воздержаться от публикации в интернете высказываний, "способных скомпрометировать законодательное собрание Приморского края, нанести ущерб чести и достоинству граждан". Кроме того, в начале мая ряд СМИ сообщил, что Ищенко поместили в психиатрический диспансер. Сам он в понедельник опроверг РИА Новости эту информацию, отметив, что "пил водку" и был с женой.
Вид Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 09:36
Пресс-секретарь Кожемяко прокомментировал заявление депутата Ищенко
 
Андрей ИщенкоОлег КожемякоПриморский крайПолитика
 
 
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