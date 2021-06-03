https://ria.ru/20210603/pravila-1735415404.html

Попова считает посещение музеев и театров безопасным

Попова считает посещение музеев и театров безопасным - РИА Новости, 03.06.2021

Попова считает посещение музеев и театров безопасным

Посещение музеев и театров при исполнении всех правил по противодействию COVID-19 не представляет опасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:37

2021-06-03T16:37

2021-06-03T16:37

культура

театр

новости культуры

выставки

музеи

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Посещение музеев и театров при исполнении всех правил по противодействию COVID-19 не представляет опасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."При исполнении всех правил посещение так, как есть, музеев и театров безопасно", - рассказала Попова на ПМЭФ.Глава Роспотребнадзора напомнила, что каждого инфицированного коронавирусом пациента заполняются эпидемиологические материалы - карта обследования эпидочага.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, выставки, музеи, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)