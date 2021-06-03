https://ria.ru/20210603/pravila-1735415404.html
Попова считает посещение музеев и театров безопасным
Попова считает посещение музеев и театров безопасным - РИА Новости, 03.06.2021
Попова считает посещение музеев и театров безопасным
Посещение музеев и театров при исполнении всех правил по противодействию COVID-19 не представляет опасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:37
2021-06-03T16:37
2021-06-03T16:37
культура
театр
новости культуры
выставки
музеи
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Посещение музеев и театров при исполнении всех правил по противодействию COVID-19 не представляет опасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."При исполнении всех правил посещение так, как есть, музеев и театров безопасно", - рассказала Попова на ПМЭФ.Глава Роспотребнадзора напомнила, что каждого инфицированного коронавирусом пациента заполняются эпидемиологические материалы - карта обследования эпидочага.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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театр, новости культуры, выставки, музеи, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Посещение музеев и театров при исполнении всех правил по противодействию COVID-19 не представляет опасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"При исполнении всех правил посещение так, как есть, музеев и театров безопасно", - рассказала Попова на ПМЭФ.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что каждого инфицированного коронавирусом пациента заполняются эпидемиологические материалы - карта обследования эпидочага.
"Мы выясняем, где он инфицировался, когда - много информации. Так вот в этом огромном объеме на всех инфицированных в РФ всю базу, которую мы ведем, там количество людей, которые говорят, что возможное место инфицирования - театр и музей, - практически нет", - отметила Попова.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.