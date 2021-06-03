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В Мадриде загорелся отель

В Мадриде загорелся отель - РИА Новости, 03.06.2021

В Мадриде загорелся отель

Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде, 200 человек эвакуированы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:03

2021-06-03T21:03

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мадрид (город)

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МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде, 200 человек эвакуированы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы."Пожар на верхних этажах Hotel Nuevo Мадрид. На месте работают 15 пожарных расчетов", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.Огонь, который охватил несколько этажей, в данный момент находится под контролем.В момент возгорания в отеле находились 200 человек, все они были эвакуированы, на настоящий момент сообщений о пострадавших нет.

мадрид (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадрид (город), в мире