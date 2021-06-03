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В Мадриде загорелся отель
В Мадриде загорелся отель - РИА Новости, 03.06.2021
В Мадриде загорелся отель
Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде, 200 человек эвакуированы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:03
2021-06-03T21:03
2021-06-03T21:15
мадрид (город)
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МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде, 200 человек эвакуированы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы."Пожар на верхних этажах Hotel Nuevo Мадрид. На месте работают 15 пожарных расчетов", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.Огонь, который охватил несколько этажей, в данный момент находится под контролем.В момент возгорания в отеле находились 200 человек, все они были эвакуированы, на настоящий момент сообщений о пострадавших нет.
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мадрид (город), в мире
МАДРИД, 3 июн - РИА Новости.
Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде
, 200 человек эвакуированы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы.
"Пожар на верхних этажах Hotel Nuevo Мадрид. На месте работают 15 пожарных расчетов", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
Огонь, который охватил несколько этажей, в данный момент находится под контролем.
В момент возгорания в отеле находились 200 человек, все они были эвакуированы, на настоящий момент сообщений о пострадавших нет.