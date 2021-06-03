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В центре Москвы человека спасли из горящего здания
В центре Москвы человека спасли из горящего здания - РИА Новости, 03.06.2021
В центре Москвы человека спасли из горящего здания
Один человек был спасен при тушении пожара в двухэтажном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:34
2021-06-03T10:34
2021-06-03T11:26
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один человек был спасен при тушении пожара в двухэтажном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу Хлебный переулок, дом 24, где, по предварительной информации, загорелось двухэтажное выселенное отдельно стоящее здание, поступило в главк в 08.36 утра."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания при помощи автолестницы был спасен один человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара пока выясняется, сведений о пострадавших не поступало.По уточненным данным, пожар в двухэтажном выселенном здании в центре Москвы потушен на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 10:57 пожар по адресу: Хлебный переулок, дом 24 ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщил собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Один человек был спасен при тушении пожара в двухэтажном здании в центре Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС
.
Сообщение о пожаре по адресу Хлебный переулок, дом 24, где, по предварительной информации, загорелось двухэтажное выселенное отдельно стоящее здание, поступило в главк в 08.36 утра.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания при помощи автолестницы был спасен один человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь пожара пока выясняется, сведений о пострадавших не поступало.
По уточненным данным, пожар в двухэтажном выселенном здании в центре Москвы потушен на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 10:57 пожар по адресу: Хлебный переулок, дом 24 ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщил собеседник агентства.