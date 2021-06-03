https://ria.ru/20210603/pozhar-1735373750.html

В центре Москвы человека спасли из горящего здания

В центре Москвы человека спасли из горящего здания - РИА Новости, 03.06.2021

В центре Москвы человека спасли из горящего здания

Один человек был спасен при тушении пожара в двухэтажном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:34

2021-06-03T10:34

2021-06-03T11:26

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один человек был спасен при тушении пожара в двухэтажном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу Хлебный переулок, дом 24, где, по предварительной информации, загорелось двухэтажное выселенное отдельно стоящее здание, поступило в главк в 08.36 утра."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания при помощи автолестницы был спасен один человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара пока выясняется, сведений о пострадавших не поступало.По уточненным данным, пожар в двухэтажном выселенном здании в центре Москвы потушен на площади 50 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 10:57 пожар по адресу: Хлебный переулок, дом 24 ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210602/pozhar-1735207521.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия