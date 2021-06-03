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При пожаре на НПЗ в Тегеране пострадали 11 человек

При пожаре на НПЗ в Тегеране пострадали 11 человек - РИА Новости, 03.06.2021

При пожаре на НПЗ в Тегеране пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на тегеранском НПЗ, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МЧС Тегерана Пеймана Сабериана. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:30

2021-06-03T13:30

2021-06-03T13:37

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на тегеранском НПЗ, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МЧС Тегерана Пеймана Сабериана."На данный момент из-за пожара пострадали одиннадцать человек. Четверо из них были отправлены больницы, а 7 получили медицинскую помощь на месте", - заявил Сабериан.Пожар на одной из аварийных линий газа НПЗ в Тегеране начался в среду. В результате пожара пострадал один человек. Глава по общественным связям НПЗ Шакер Хафаи заявил, что его причиной не был саботаж. В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе будет возбуждено дело.

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Кадры с места пожара на заводе в Тегеране, снятые очевидцами Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране. 2021-06-03T13:30 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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