https://ria.ru/20210603/popova-1735466042.html

Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России

Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России - РИА Новости, 03.06.2021

Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России

Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:26

2021-06-03T16:26

2021-06-03T16:26

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет выполнено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество