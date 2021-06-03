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Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России
Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России - РИА Новости, 03.06.2021
Попова пообещала выполнить поручение по созданию санитарного щита в России
Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:26
2021-06-03T16:26
2021-06-03T16:26
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет выполнено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество