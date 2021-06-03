В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:22 03.06.2021 (обновлено: 09:20 03.06.2021)
Польша
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик заявил в беседе с изданием Interia о попытке России "испытать Польшу на прочность".
Так он прокомментировал задержание экс-главы "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.
"Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык", — рассказал Мулярчик.
Польский парламентарий призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО.
Мулярчик добавил, что Польше не следует в полной мере полагаться на западных союзников. Он обратил внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток — 2".
Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
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