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В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны - РИА Новости, 03.06.2021
В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
Польша
2021-06-03T02:22
2021-06-03T09:20
аркадиуш мулярчик
россия
северный поток — 2
нато
евросоюз
сейм польши
польша
москва
германия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик заявил в беседе с изданием Interia о попытке России "испытать Польшу на прочность".Так он прокомментировал задержание экс-главы "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и "разрушить барьеры международного порядка". Поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере, считает политик.Польский парламентарий призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Мулярчик добавил, что Польше не следует в полной мере полагаться на западных союзников. Он обратил внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток — 2".Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными". * Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html
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аркадиуш мулярчик, россия, северный поток — 2, нато, евросоюз, сейм польши, польша, москва, германия, варшава, в мире

В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны

02:22 03.06.2021 (обновлено: 09:20 03.06.2021)
 
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / jacek_kadaj
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Польша
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик заявил в беседе с изданием Interia о попытке России "испытать Польшу на прочность".
Так он прокомментировал задержание экс-главы "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.
По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и "разрушить барьеры международного порядка". Поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере, считает политик.
"Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык", — рассказал Мулярчик.
Польский парламентарий призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО.
Мулярчик добавил, что Польше не следует в полной мере полагаться на западных союзников. Он обратил внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток — 2".
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Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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Аркадиуш МулярчикРоссияСеверный поток — 2НАТОЕвросоюзСейм ПольшиПольшаМоскваГерманияВаршаваВ мире
 
 
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