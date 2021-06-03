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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.06.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:14
2021-06-03T08:14
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем переменную облачность, осадки исключены. Очень комфортная погода, миллион на миллион. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла, так что погода у нас возвращается к климатическим показаниям июня, мы постепенно выходим из этого холодного старта сезона, и дальше лучше, солнечнее и теплее", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам рассказали о погоде в четверг

08:14 03.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТёплая погода в Москве
Тёплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Мы ожидаем переменную облачность, осадки исключены. Очень комфортная погода, миллион на миллион. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла, так что погода у нас возвращается к климатическим показаниям июня, мы постепенно выходим из этого холодного старта сезона, и дальше лучше, солнечнее и теплее", - сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер юго- восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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