https://ria.ru/20210603/pogoda-1735356140.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.06.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:14

2021-06-03T08:14

2021-06-03T08:14

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734963346_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_a3d0b588364a9fde5237d61cad49a4dc.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем переменную облачность, осадки исключены. Очень комфортная погода, миллион на миллион. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла, так что погода у нас возвращается к климатическим показаниям июня, мы постепенно выходим из этого холодного старта сезона, и дальше лучше, солнечнее и теплее", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210602/sezon-1735248696.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество