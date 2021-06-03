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Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ - РИА Новости, 03.06.2021
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ
Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:30
2021-06-03T17:30
2021-06-03T17:57
петербургский международный экономический форум (фонд)
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
россия
российский экспортный центр (рэц)
арктика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между ООО "Управляющая Компания "РусХим" и Российским экспортным центром в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова."Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам. Наш инструментарий позволяет поддерживать инвестиционные экспортно-ориентированные проекты за счет финансирования и покрытия рисков", - отметил старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.Документ предполагает использование инструментария группы РЭЦ в проектах строительства газохимического комплекса по производству метанола на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений и морского экспортного отгрузочного терминала "Индига" на территории Ненецкого автономного округа.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, россия, российский экспортный центр (рэц), арктика, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ.
Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между ООО "Управляющая Компания "РусХим" и Российским экспортным центром в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
"Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам. Наш инструментарий позволяет поддерживать инвестиционные экспортно-ориентированные проекты за счет финансирования и покрытия рисков", - отметил старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.
Документ предполагает использование инструментария группы РЭЦ в проектах строительства газохимического комплекса по производству метанола на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений и морского экспортного отгрузочного терминала "Индига" на территории Ненецкого автономного округа.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.