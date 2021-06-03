Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735474773.html
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ - РИА Новости, 03.06.2021
Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ
Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:30
2021-06-03T17:57
петербургский международный экономический форум (фонд)
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
россия
российский экспортный центр (рэц)
арктика
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735479702_0:90:3316:1955_1920x0_80_0_0_6de856105dd8a9366c07a33e9f6d3ff4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между ООО "Управляющая Компания "РусХим" и Российским экспортным центром в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова."Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам. Наш инструментарий позволяет поддерживать инвестиционные экспортно-ориентированные проекты за счет финансирования и покрытия рисков", - отметил старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.Документ предполагает использование инструментария группы РЭЦ в проектах строительства газохимического комплекса по производству метанола на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений и морского экспортного отгрузочного терминала "Индига" на территории Ненецкого автономного округа.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735412183.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735479702_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_9f629c048059a8feea388bbc407295eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, россия, российский экспортный центр (рэц), арктика, пмэф

Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ

17:30 03.06.2021 (обновлено: 17:57 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПредседатель Совета директоров ООО "УК "РУСХИМ" Виталий Южилин и старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков
Председатель Совета директоров ООО УК РУСХИМ Виталий Южилин и старший вице-президент АО РЭЦ, генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ.
Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между ООО "Управляющая Компания "РусХим" и Российским экспортным центром в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков и председатель правления Международного банка экономического сотрудничества Денис Иванов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
13:28
РЭЦ и МБЭС совместно будут поддерживать "зеленые" проекты
"Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам. Наш инструментарий позволяет поддерживать инвестиционные экспортно-ориентированные проекты за счет финансирования и покрытия рисков", - отметил старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.
Документ предполагает использование инструментария группы РЭЦ в проектах строительства газохимического комплекса по производству метанола на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений и морского экспортного отгрузочного терминала "Индига" на территории Ненецкого автономного округа.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Российское агентство по страхованию экспортных кредитовРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АрктикаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния