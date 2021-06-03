https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735474773.html

Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ

Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ - РИА Новости, 03.06.2021

Группа РЭЦ поддержит создание производств в Арктической зоне РФ

Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:30

2021-06-03T17:30

2021-06-03T17:57

петербургский международный экономический форум (фонд)

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

россия

российский экспортный центр (рэц)

арктика

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735479702_0:90:3316:1955_1920x0_80_0_0_6de856105dd8a9366c07a33e9f6d3ff4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Группа РЭЦ поддержит финансовыми и нефинансовыми инструментами создание экспортно-ориентированных производств на территории Арктической зоны РФ, сообщили в РЭЦ.Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между ООО "Управляющая Компания "РусХим" и Российским экспортным центром в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова."Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам. Наш инструментарий позволяет поддерживать инвестиционные экспортно-ориентированные проекты за счет финансирования и покрытия рисков", - отметил старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.Документ предполагает использование инструментария группы РЭЦ в проектах строительства газохимического комплекса по производству метанола на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений и морского экспортного отгрузочного терминала "Индига" на территории Ненецкого автономного округа.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735412183.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, россия, российский экспортный центр (рэц), арктика, пмэф