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Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых
Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых - РИА Новости, 03.06.2021
Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых
Дополнительные меры поддержки молодых ученых, чтобы предотвратить их миграцию за рубеж, будут запущены этом году, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:03
2021-06-03T13:03
2021-06-03T13:03
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки молодых ученых, чтобы предотвратить их миграцию за рубеж, будут запущены этом году, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он пояснил, что ученым нужны международные стажировки, совместные исследовательские проекты, обмен опытом, поэтому "сам по себе выезд не является чем-то негативным". Другой вопрос в том, чтобы следить, "где прибыло, где убыло", отметил министр."Мы в этом году запускаем целую серию новых инструментов поддержки молодых ученых, в частности, одно из них – будет создано 100 новых молодежных лабораторий в регионах, где у нас располагаются научно-образовательные центры. Мы дополнительно сейчас прорабатываем вопрос и запустим дополнительные меры поддержки, связанные с предоставлением жилья молодым ученым. Ну и ряд других мер, которые как бы сегодня в проработке, и в самое ближайшее время мы их анонсируем", - рассказал министр.
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россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Дополнительные меры поддержки молодых ученых, чтобы предотвратить их миграцию за рубеж, будут запущены этом году, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
.
"Мы, в принципе, создаем условия для того, чтобы если б и была миграция, то внутри страны. Собственно, говорят, министерство не препятствует выезду молодых ученых за рубеж, вопрос в том, чтобы у нас был разумный баланс", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24
".
Он пояснил, что ученым нужны международные стажировки, совместные исследовательские проекты, обмен опытом, поэтому "сам по себе выезд не является чем-то негативным". Другой вопрос в том, чтобы следить, "где прибыло, где убыло", отметил министр.
"Мы в этом году запускаем целую серию новых инструментов поддержки молодых ученых, в частности, одно из них – будет создано 100 новых молодежных лабораторий в регионах, где у нас располагаются научно-образовательные центры. Мы дополнительно сейчас прорабатываем вопрос и запустим дополнительные меры поддержки, связанные с предоставлением жилья молодым ученым. Ну и ряд других мер, которые как бы сегодня в проработке, и в самое ближайшее время мы их анонсируем", - рассказал министр.