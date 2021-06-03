https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735412857.html

Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых

Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых - РИА Новости, 03.06.2021

Фальков сообщил о дополнительных мерах поддержки молодых ученых

Дополнительные меры поддержки молодых ученых, чтобы предотвратить их миграцию за рубеж, будут запущены этом году, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:03

2021-06-03T13:03

2021-06-03T13:03

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки молодых ученых, чтобы предотвратить их миграцию за рубеж, будут запущены этом году, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он пояснил, что ученым нужны международные стажировки, совместные исследовательские проекты, обмен опытом, поэтому "сам по себе выезд не является чем-то негативным". Другой вопрос в том, чтобы следить, "где прибыло, где убыло", отметил министр."Мы в этом году запускаем целую серию новых инструментов поддержки молодых ученых, в частности, одно из них – будет создано 100 новых молодежных лабораторий в регионах, где у нас располагаются научно-образовательные центры. Мы дополнительно сейчас прорабатываем вопрос и запустим дополнительные меры поддержки, связанные с предоставлением жилья молодым ученым. Ну и ряд других мер, которые как бы сегодня в проработке, и в самое ближайшее время мы их анонсируем", - рассказал министр.

https://ria.ru/20210515/aspiranty-1732459004.html

россия

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россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество