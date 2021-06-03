https://ria.ru/20210603/pandemii-1735406518.html
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19
Вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии коронавирусной инфекции, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это происходило раньше, заявила глава... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:44
2021-06-03T12:44
2021-06-03T12:44
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии коронавирусной инфекции, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это происходило раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, оптимизма в данный прогноз добавляет тот факт, что человечеству уже известны методы борьбы с пандемией. "Этот навык - знать, как мы должны справиться - мы должны закрепить, развить, извлечь все уроки. Мы сейчас по поручению президента формируем санитарный щит страны, чтобы мы были готовы к разным вариантам угрозы", - отметила Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/pandemiya-1735236130.html
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коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество