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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/pandemii-1735406518.html
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19
Вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии коронавирусной инфекции, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это происходило раньше, заявила глава... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:44
2021-06-03T12:44
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии коронавирусной инфекции, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это происходило раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, оптимизма в данный прогноз добавляет тот факт, что человечеству уже известны методы борьбы с пандемией. "Этот навык - знать, как мы должны справиться - мы должны закрепить, развить, извлечь все уроки. Мы сейчас по поручению президента формируем санитарный щит страны, чтобы мы были готовы к разным вариантам угрозы", - отметила Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила вероятность появления пандемий, подобных COVID-19

12:44 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии коронавирусной инфекции, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это происходило раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Еще будет (появление пандемии), и наверняка не один раз. И чаще, чем было. Потому что мы поменяли мир: степень миграции, степень развития науки, степень развития синтетической биологии - это все формирует прогноз: да, будет", - рассказала Попова, подводя итоги сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности" в рамках Петербургского экономического форума.

По ее словам, оптимизма в данный прогноз добавляет тот факт, что человечеству уже известны методы борьбы с пандемией. "Этот навык - знать, как мы должны справиться - мы должны закрепить, развить, извлечь все уроки. Мы сейчас по поручению президента формируем санитарный щит страны, чтобы мы были готовы к разным вариантам угрозы", - отметила Попова.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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