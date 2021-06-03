https://ria.ru/20210603/obvineniya-1735488153.html

МИД назвал путь обвинений в кибератаках тупиковым

МИД назвал путь обвинений в кибератаках тупиковым - РИА Новости, 03.06.2021

МИД назвал путь обвинений в кибератаках тупиковым

Путь обвинений и моментального вынесения приговора за кибератаки - тупиковый, РФ призывает США и другие страны к сотрудничеству, заявила официальный... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:06

2021-06-03T18:06

2021-06-03T18:58

мария захарова

евросоюз

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Путь обвинений и моментального вынесения приговора за кибератаки - тупиковый, РФ призывает США и другие страны к сотрудничеству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, существует специальный механизм, по которому как США, так и Евросоюз, могут передавать информацию, вызывающую подозрения на хакерскую активность, чтобы предпринимались шаги по нейтрализации злонамеренных действий в киберсфере.Для того, чтобы предотвращать действия как террористов, так и киберпреступников, страны должны сотрудничать, есть соответствующие конвенции и механизмы, облегчающие подобное сотрудничество.Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается. Блинкен на вопрос, обсуждал ли с Лавровым атаку хакеров на JBS, заявил, что не контактировал с российским коллегой после встречи 19 мая.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.

https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html

https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html

сша

россия

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мария захарова, евросоюз, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире