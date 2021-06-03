МИД назвал путь обвинений в кибератаках тупиковым
18:06 03.06.2021 (обновлено: 18:58 03.06.2021)
НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Путь обвинений и моментального вынесения приговора за кибератаки - тупиковый, РФ призывает США и другие страны к сотрудничеству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, существует специальный механизм, по которому как США, так и Евросоюз, могут передавать информацию, вызывающую подозрения на хакерскую активность, чтобы предпринимались шаги по нейтрализации злонамеренных действий в киберсфере.
"Взаимодействия не происходит. Происходит сразу рывок к микрофону, рывок к социальным сетям, в первую очередь, со стороны Вашингтона, которые начинают обвинять, но самое главное не столько обвинять, а сразу переходят к использованию любимого - санкционной риторике, агрессивной риторики, обзыванию", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на "Первом канале".
Для того, чтобы предотвращать действия как террористов, так и киберпреступников, страны должны сотрудничать, есть соответствующие конвенции и механизмы, облегчающие подобное сотрудничество.
"Путь обзываний и путь бесконечных обвинений с моментальным вынесением приговора и его реализацией - это путь в никуда, он тупиковый", - добавила она.
Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается. Блинкен на вопрос, обсуждал ли с Лавровым атаку хакеров на JBS, заявил, что не контактировал с российским коллегой после встречи 19 мая.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.