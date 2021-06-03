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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210603/obraschenie-1735386877.html
В РПЦ прокомментировали обращение украинских верующих в ООН и ОБСЕ
В РПЦ прокомментировали обращение украинских верующих в ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 03.06.2021
В РПЦ прокомментировали обращение украинских верующих в ООН и ОБСЕ
Работа Украинской православной церкви (УПЦ) по созданию системы защиты прав верующих – это необходимость в условиях систематического нарушения этих прав,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:35
2021-06-03T11:35
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
украинская православная церковь
владимир легойда
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Работа Украинской православной церкви (УПЦ) по созданию системы защиты прав верующих – это необходимость в условиях систематического нарушения этих прав, написал в среду в Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее представительство УПЦ при европейских международных организациях выступило с заявлением о системном нарушении прав верующих на Украине, в том числе и со стороны центральной власти страны, текст заявления опубликован на официальном сайте УПЦ. Представительство обращает внимание международного сообщества на "не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов, ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ"."Замалчивание проблем никогда не приводит к их решению. Поэтому очень важно, что Украинская православная церковь ведет работу по созданию системы защиты своих прав, которая в какой-то мере облегчает оказывающееся на нее давление и привлекает внимание мирового сообщества к положению верующих на Украине. К сожалению, выстраивание такой системы — это необходимость, которая продиктована тем, что украинское государство не только не защищает права канонической Церкви, но во многих случаях его представители на местах эти права попирают", - написал Легойда.Он отметил, что в России и в других странах канонической ответственности Московского патриархата глубоко сопереживают прихожанам УПЦ, находящейся сегодня под ударом.
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россия, московский патриархат, украинская православная церковь, владимир легойда, украина

В РПЦ прокомментировали обращение украинских верующих в ООН и ОБСЕ

11:35 03.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Григорий Костин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Работа Украинской православной церкви (УПЦ) по созданию системы защиты прав верующих – это необходимость в условиях систематического нарушения этих прав, написал в среду в Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее представительство УПЦ при европейских международных организациях выступило с заявлением о системном нарушении прав верующих на Украине, в том числе и со стороны центральной власти страны, текст заявления опубликован на официальном сайте УПЦ. Представительство обращает внимание международного сообщества на "не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов, ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ".
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"Замалчивание проблем никогда не приводит к их решению. Поэтому очень важно, что Украинская православная церковь ведет работу по созданию системы защиты своих прав, которая в какой-то мере облегчает оказывающееся на нее давление и привлекает внимание мирового сообщества к положению верующих на Украине. К сожалению, выстраивание такой системы — это необходимость, которая продиктована тем, что украинское государство не только не защищает права канонической Церкви, но во многих случаях его представители на местах эти права попирают", - написал Легойда.
Он отметил, что в России и в других странах канонической ответственности Московского патриархата глубоко сопереживают прихожанам УПЦ, находящейся сегодня под ударом.
 
Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьВладимир ЛегойдаУкраина
 
 
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