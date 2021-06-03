https://ria.ru/20210603/novak-1735369300.html

Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак

Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак - РИА Новости, 03.06.2021

Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак

Правительство РФ сейчас не видит рисков с обеспечением внутреннего рынка авиакеросином, следит за ситуацией, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:10

2021-06-03T10:10

2021-06-03T10:10

россия

цены на нефть

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ сейчас не видит рисков с обеспечением внутреннего рынка авиакеросином, следит за ситуацией, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ."Мы отслеживаем ситуацию, ежедневно в Минэнерго проводится штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе авиакеросина", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риск дефицита авиакеросина летом из-за повышенного спроса.Новак отметил, что правительством вместе с ФАС даны рекомендации увеличить запасы авиакеросина с учетом летних отпусков и увеличения количества авиаперевозок."Поэтому мы здесь держим руку на контроле и не видим никаких сейчас проблем, которые могут наступить", - заключил вице-премьер.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/teploseti-1735204450.html

https://ria.ru/20210601/neft-1735111254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика