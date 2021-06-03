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Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак
Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак - РИА Новости, 03.06.2021
Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак
Правительство РФ сейчас не видит рисков с обеспечением внутреннего рынка авиакеросином, следит за ситуацией, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:10
2021-06-03T10:10
россия
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ сейчас не видит рисков с обеспечением внутреннего рынка авиакеросином, следит за ситуацией, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ."Мы отслеживаем ситуацию, ежедневно в Минэнерго проводится штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе авиакеросина", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риск дефицита авиакеросина летом из-за повышенного спроса.Новак отметил, что правительством вместе с ФАС даны рекомендации увеличить запасы авиакеросина с учетом летних отпусков и увеличения количества авиаперевозок."Поэтому мы здесь держим руку на контроле и не видим никаких сейчас проблем, которые могут наступить", - заключил вице-премьер.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/teploseti-1735204450.html
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россия, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Правительство не видит риска дефицита керосина летом, заявил Новак

10:10 03.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ сейчас не видит рисков с обеспечением внутреннего рынка авиакеросином, следит за ситуацией, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"Мы отслеживаем ситуацию, ежедневно в Минэнерго проводится штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе авиакеросина", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риск дефицита авиакеросина летом из-за повышенного спроса.
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Новак отметил, что правительством вместе с ФАС даны рекомендации увеличить запасы авиакеросина с учетом летних отпусков и увеличения количества авиаперевозок.
"Поэтому мы здесь держим руку на контроле и не видим никаких сейчас проблем, которые могут наступить", - заключил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РоссияЦены на нефтьПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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