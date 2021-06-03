https://ria.ru/20210603/neft-1735373075.html

Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти

Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 03.06.2021

Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти

Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:32

2021-06-03T10:32

2021-06-03T10:32

петербургский международный экономический форум

цены на нефть

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума."У нас треть всех доходов формируются за счет базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, там в 2019 году, может и не восстановиться", - сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210522/oil-1733279401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика