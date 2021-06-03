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Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти
Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 03.06.2021
Силуанов оценил ситуацию на рынке нефти
Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:32
2021-06-03T10:32
2021-06-03T10:32
петербургский международный экономический форум
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума."У нас треть всех доходов формируются за счет базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, там в 2019 году, может и не восстановиться", - сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика