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Северный речной вокзал с начала навигации перевез 60 тысяч пассажиров
Северный речной вокзал с начала навигации перевез 60 тысяч пассажиров - РИА Новости, 03.06.2021
Северный речной вокзал с начала навигации перевез 60 тысяч пассажиров
Северный речной вокзал в Москве принял более 60 тысяч пассажиров с начала навигации, сообщил журналистам заместитель мэра в столичном правительстве Петр... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:37
2021-06-03T11:37
2021-06-03T11:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Северный речной вокзал в Москве принял более 60 тысяч пассажиров с начала навигации, сообщил журналистам заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков."По информации диспетчерской службы Северного речного вокзала, за период с 24 апреля было отмечено около 1,5 тысячи подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил более 60 тысяч человек. Основной трафик приходится на прогулочные маршруты – в выходные дни каждый час отправляется по пять теплоходов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в зоне ответственности диспетчерской Северного речного вокзала находятся 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов.По его словам, обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Это позволило отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки. Одновременно электроэнергию могут получать 24 судна.На причалах Северного речного вокзала налажена и система берегового водоснабжения. Установлены 10 заправочных точек, к которым суда подключаются с помощью гидрантов и пополняют запасы питьевой воды.
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Северный речной вокзал в Москве
принял более 60 тысяч пассажиров с начала навигации, сообщил журналистам заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков
.
"По информации диспетчерской службы Северного речного вокзала
, за период с 24 апреля было отмечено около 1,5 тысячи подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил более 60 тысяч человек. Основной трафик приходится на прогулочные маршруты – в выходные дни каждый час отправляется по пять теплоходов", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в зоне ответственности диспетчерской Северного речного вокзала находятся 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов.
"В рамках масштабного преображения Северного речного вокзала специалисты Комплекса городского хозяйства полностью перестроили все причалы, их инженерию и павильоны досмотра. В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов", - рассказал Бирюков.
По его словам, обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.
Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Это позволило отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки. Одновременно электроэнергию могут получать 24 судна.
На причалах Северного речного вокзала налажена и система берегового водоснабжения. Установлены 10 заправочных точек, к которым суда подключаются с помощью гидрантов и пополняют запасы питьевой воды.