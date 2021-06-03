https://ria.ru/20210603/naryshkin-1735482048.html
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество.Он подчеркнул, что "интеллектуальный потенциал этой работы гораздо больший". "И мы сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать, и мы ими будем пользоваться более широко", – отметил директор СВР. Он добавил, что есть и другие направления совместной работы, но не обо всем можно публично рассказать.Нарышкин отметил, что взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии по обеспечению внешней безопасности, является частью межгосударственного сотрудничества, которая "важна особенно в нынешних условиях, когда остро стоит вопрос защиты наших самостоятельности и суверенитета"."И в этом плане взаимодействие двух специальных служб наших стран имеет большое значение", – подчеркнул он.Как сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии в четверг в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. По данным пресс-службы, руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире
МИНСК, 3 июн – РИА Новости.
Глава Службы внешней разведки (СВР
) России Сергей Нарышкин
заявил, что спецслужбы Белоруссии
и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество.
"С нашими белорусскими партнерами в последнее время усилили аналитическую составляющую нашей совместной работы. Обладая большим обменом информации, мы вместе работаем по отдельной тематике, готовим отдельные аналитические документы и показываем эти документы руководству страны", – приводит в четверг слова Нарышкина агентство Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что "интеллектуальный потенциал этой работы гораздо больший". "И мы сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать, и мы ими будем пользоваться более широко", – отметил директор СВР. Он добавил, что есть и другие направления совместной работы, но не обо всем можно публично рассказать.
Нарышкин отметил, что взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии по обеспечению внешней безопасности, является частью межгосударственного сотрудничества, которая "важна особенно в нынешних условиях, когда остро стоит вопрос защиты наших самостоятельности и суверенитета".
"И в этом плане взаимодействие двух специальных служб наших стран имеет большое значение", – подчеркнул он.
Как сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии в четверг в Витебске
состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. По данным пресс-службы, руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России
и Белоруссии в условиях агрессивной политики США
и стран Запада на российском и белорусском направлениях.