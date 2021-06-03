Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/naryshkin-1735482048.html
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:34
2021-06-03T17:34
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3c0b49946b1a793ab22edaa3426994.jpg
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество.Он подчеркнул, что "интеллектуальный потенциал этой работы гораздо больший". "И мы сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать, и мы ими будем пользоваться более широко", – отметил директор СВР. Он добавил, что есть и другие направления совместной работы, но не обо всем можно публично рассказать.Нарышкин отметил, что взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии по обеспечению внешней безопасности, является частью межгосударственного сотрудничества, которая "важна особенно в нынешних условиях, когда остро стоит вопрос защиты наших самостоятельности и суверенитета"."И в этом плане взаимодействие двух специальных служб наших стран имеет большое значение", – подчеркнул он.Как сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии в четверг в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. По данным пресс-службы, руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.
https://ria.ru/20210603/zapad-1735465181.html
https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c25ec99264eaa73877ecd262873b5461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии

17:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество.

"С нашими белорусскими партнерами в последнее время усилили аналитическую составляющую нашей совместной работы. Обладая большим обменом информации, мы вместе работаем по отдельной тематике, готовим отдельные аналитические документы и показываем эти документы руководству страны", – приводит в четверг слова Нарышкина агентство Sputnik Беларусь.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
16:23
Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии
Он подчеркнул, что "интеллектуальный потенциал этой работы гораздо больший". "И мы сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать, и мы ими будем пользоваться более широко", – отметил директор СВР. Он добавил, что есть и другие направления совместной работы, но не обо всем можно публично рассказать.
Нарышкин отметил, что взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии по обеспечению внешней безопасности, является частью межгосударственного сотрудничества, которая "важна особенно в нынешних условиях, когда остро стоит вопрос защиты наших самостоятельности и суверенитета".
"И в этом плане взаимодействие двух специальных служб наших стран имеет большое значение", – подчеркнул он.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 10:42
В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России
Как сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии в четверг в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. По данным пресс-службы, руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния