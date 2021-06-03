https://ria.ru/20210603/naryshkin-1735482048.html

Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии

Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021

Глава СВР рассказал о сотрудничестве с КГБ Белоруссии

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:34

2021-06-03T17:34

2021-06-03T17:34

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3c0b49946b1a793ab22edaa3426994.jpg

МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Белоруссии и РФ усилили аналитическое и информационное сотрудничество.Он подчеркнул, что "интеллектуальный потенциал этой работы гораздо больший". "И мы сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать, и мы ими будем пользоваться более широко", – отметил директор СВР. Он добавил, что есть и другие направления совместной работы, но не обо всем можно публично рассказать.Нарышкин отметил, что взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии по обеспечению внешней безопасности, является частью межгосударственного сотрудничества, которая "важна особенно в нынешних условиях, когда остро стоит вопрос защиты наших самостоятельности и суверенитета"."И в этом плане взаимодействие двух специальных служб наших стран имеет большое значение", – подчеркнул он.Как сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии в четверг в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. По данным пресс-службы, руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.

https://ria.ru/20210603/zapad-1735465181.html

https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире