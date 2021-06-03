https://ria.ru/20210603/nalogi-1735789415.html
Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР
Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР - РИА Новости, 05.06.2021
Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР
Любые изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-03T16:13
2021-06-03T16:13
2021-06-05T14:34
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим решетников
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Любые изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников."Любые изменения должны быть предсказуемыми, и должны быть растянуты во времени, должны быть переходные периоды и так далее", - сказал Решетников на сессии "Налоговая система России: образ будущего. Отвечая на вызовы" в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, "очевидно, что Россия заходит на определенный раунд обсуждения налоговой политики". И в этом вопросе есть ряд задач, которые стоят перед властью. Одна из таких задач - сделать так, чтобы налоговая система не препятствовала росту компаний.Решетников напомнил, что на сегодняшний момент есть разрыв между системами налогообложения для малого и среднего бизнеса и налогом на прибыль организаций. Этот разрыв дестимулирует малые и средние компании расти и расширяться. По словам Решетникова, данную проблему необходимо преодолеть, включив этот вопрос в перечень первоочередных задач.При этом он отметил, что не является сторонником какого-либо изменения налоговой нагрузки. "Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост, об увеличении которого мы все заботимся. А снижение налоговой нагрузки - может подточить налоговую базу регионов", - сказал министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210604/nalog-1735615182.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Любые изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников
.
"Любые изменения должны быть предсказуемыми, и должны быть растянуты во времени, должны быть переходные периоды и так далее", - сказал Решетников на сессии "Налоговая система России
: образ будущего. Отвечая на вызовы" в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, "очевидно, что Россия заходит на определенный раунд обсуждения налоговой политики". И в этом вопросе есть ряд задач, которые стоят перед властью. Одна из таких задач - сделать так, чтобы налоговая система не препятствовала росту компаний.
Решетников напомнил, что на сегодняшний момент есть разрыв между системами налогообложения для малого и среднего бизнеса и налогом на прибыль организаций. Этот разрыв дестимулирует малые и средние компании расти и расширяться. По словам Решетникова, данную проблему необходимо преодолеть, включив этот вопрос в перечень первоочередных задач.
"Второй вопрос и сейчас, конечно, большой вызов перед всей нашей системой - это вопрос конъюнктурных доходов, рентных доходов. Как сделать так, чтобы они были направлены на инвестиции. Это то поручение, которое дано президентом, и то решение, очевидно, нелинейное и не очень простое, которое предстоит найти. В любом случае, наша налоговая система должна действительно поощрять инвестиции", - сказал Решетников.
При этом он отметил, что не является сторонником какого-либо изменения налоговой нагрузки. "Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост, об увеличении которого мы все заботимся. А снижение налоговой нагрузки - может подточить налоговую базу регионов", - сказал министр.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ
.