https://ria.ru/20210603/nalogi-1735789415.html

Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР

Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР - РИА Новости, 05.06.2021

Изменения в налоговой системе должны быть предсказуемы, заявил глава МЭР

Любые изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-03T16:13

2021-06-03T16:13

2021-06-05T14:34

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим решетников

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Любые изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников."Любые изменения должны быть предсказуемыми, и должны быть растянуты во времени, должны быть переходные периоды и так далее", - сказал Решетников на сессии "Налоговая система России: образ будущего. Отвечая на вызовы" в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, "очевидно, что Россия заходит на определенный раунд обсуждения налоговой политики". И в этом вопросе есть ряд задач, которые стоят перед властью. Одна из таких задач - сделать так, чтобы налоговая система не препятствовала росту компаний.Решетников напомнил, что на сегодняшний момент есть разрыв между системами налогообложения для малого и среднего бизнеса и налогом на прибыль организаций. Этот разрыв дестимулирует малые и средние компании расти и расширяться. По словам Решетникова, данную проблему необходимо преодолеть, включив этот вопрос в перечень первоочередных задач.При этом он отметил, что не является сторонником какого-либо изменения налоговой нагрузки. "Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост, об увеличении которого мы все заботимся. А снижение налоговой нагрузки - может подточить налоговую базу регионов", - сказал министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210604/nalog-1735615182.html

https://ria.ru/20210603/nalogi-1735449390.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика