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Мантуров поддержал сбалансированный подход к налогообложению металлургов
Мантуров поддержал сбалансированный подход к налогообложению металлургов - РИА Новости, 03.06.2021
Мантуров поддержал сбалансированный подход к налогообложению металлургов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что выступает за сбалансированное отношение к налогобложению металлургической отрасли. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:12
2021-06-03T13:12
2021-06-03T13:15
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что выступает за сбалансированное отношение к налогобложению металлургической отрасли."Я поддерживаю сбалансированное отношение к отрасли (металлургической - ред)", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 31 мая заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. При этом 2 июня он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.Мантуров 1 июня провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что выступает за сбалансированное отношение к налогобложению металлургической отрасли.
"Я поддерживаю сбалансированное отношение к отрасли (металлургической - ред)", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 31 мая заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. При этом 2 июня он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
Мантуров 1 июня провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.