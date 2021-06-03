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Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"
Зеленского осудили за пропаганду "боязни России" - РИА Новости, 03.06.2021
Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"
Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:30
2021-06-03T18:45
россия
северный поток — 2
виктор суслов (украинский экономист)
донбасс
нато
владимир зеленский
франция
германия
сша
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший министр экономики республики Виктор Суслов.По его словам, украинский президент считает, что практически все страны должны действовать в соответствии с интересами Киева. Поэтому он, по мнению экс-министра, не может понять, что газопровод "Северный поток — 2" возводится "только потому, что этого хочет Германия, которая это строительство еще и частично финансирует".Лидер США Джо Байден, как напомнил Суслов, отменил санкции против трубопровода, потому что не хочет ухудшать отношения с основным союзником в ЕС — Берлином."Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным "монстрам", что соответствует их интересам, а что — нет", — отметил он.Кроме того, бывший министр напомнил о претензиях украинского президента к Западу, например из-за отказа Берлина и Парижа признавать Москву стороной конфликта в Донбассе. По его мнению, эти страны сами вправе решать, как относиться к ситуации на юго-востоке Украины, а не следовать навязываемой Киевом "боязни России".Экс-глава ведомства также подчеркнул, что членство в НАТО Киеву не светит хотя бы потому, что украинские власти не могут адекватно оценивать как международную ситуацию, так и обстановку в собственной стране.Тем временем, как считает Суслов, Зеленский вновь пытается напугать Европу, что "Путин обязательно нападет".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Кроме того, российские власти не раз заявляла, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html
https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html
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россия, северный поток — 2, виктор суслов (украинский экономист), донбасс, нато, владимир зеленский, франция, германия, сша, украина, в мире

Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"

16:30 03.06.2021 (обновлено: 18:45 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший министр экономики республики Виктор Суслов.
По его словам, украинский президент считает, что практически все страны должны действовать в соответствии с интересами Киева. Поэтому он, по мнению экс-министра, не может понять, что газопровод "Северный поток — 2" возводится "только потому, что этого хочет Германия, которая это строительство еще и частично финансирует".
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Лидер США Джо Байден, как напомнил Суслов, отменил санкции против трубопровода, потому что не хочет ухудшать отношения с основным союзником в ЕС — Берлином.
"Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным "монстрам", что соответствует их интересам, а что — нет", — отметил он.
Кроме того, бывший министр напомнил о претензиях украинского президента к Западу, например из-за отказа Берлина и Парижа признавать Москву стороной конфликта в Донбассе. По его мнению, эти страны сами вправе решать, как относиться к ситуации на юго-востоке Украины, а не следовать навязываемой Киевом "боязни России".
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Экс-глава ведомства также подчеркнул, что членство в НАТО Киеву не светит хотя бы потому, что украинские власти не могут адекватно оценивать как международную ситуацию, так и обстановку в собственной стране.
Тем временем, как считает Суслов, Зеленский вновь пытается напугать Европу, что "Путин обязательно нападет".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Кроме того, российские власти не раз заявляла, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
08:00
"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"
 
РоссияСеверный поток — 2Виктор Суслов (украинский экономист)ДонбассНАТОВладимир ЗеленскийФранцияГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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