Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"
16:30 03.06.2021 (обновлено: 18:45 03.06.2021)
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший министр экономики республики Виктор Суслов.
По его словам, украинский президент считает, что практически все страны должны действовать в соответствии с интересами Киева. Поэтому он, по мнению экс-министра, не может понять, что газопровод "Северный поток — 2" возводится "только потому, что этого хочет Германия, которая это строительство еще и частично финансирует".
Лидер США Джо Байден, как напомнил Суслов, отменил санкции против трубопровода, потому что не хочет ухудшать отношения с основным союзником в ЕС — Берлином.
"Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным "монстрам", что соответствует их интересам, а что — нет", — отметил он.
Кроме того, бывший министр напомнил о претензиях украинского президента к Западу, например из-за отказа Берлина и Парижа признавать Москву стороной конфликта в Донбассе. По его мнению, эти страны сами вправе решать, как относиться к ситуации на юго-востоке Украины, а не следовать навязываемой Киевом "боязни России".
Экс-глава ведомства также подчеркнул, что членство в НАТО Киеву не светит хотя бы потому, что украинские власти не могут адекватно оценивать как международную ситуацию, так и обстановку в собственной стране.
Тем временем, как считает Суслов, Зеленский вновь пытается напугать Европу, что "Путин обязательно нападет".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Кроме того, российские власти не раз заявляла, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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