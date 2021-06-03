https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"

Зеленского осудили за пропаганду "боязни России" - РИА Новости, 03.06.2021

Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"

Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:30

2021-06-03T16:30

2021-06-03T18:45

россия

северный поток — 2

виктор суслов (украинский экономист)

донбасс

нато

владимир зеленский

франция

германия

сша

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит наивным, призывая Запад вестись на украинскую пропаганду об опасности России, об этом написал в своей статье для "Страны.ua" бывший министр экономики республики Виктор Суслов.По его словам, украинский президент считает, что практически все страны должны действовать в соответствии с интересами Киева. Поэтому он, по мнению экс-министра, не может понять, что газопровод "Северный поток — 2" возводится "только потому, что этого хочет Германия, которая это строительство еще и частично финансирует".Лидер США Джо Байден, как напомнил Суслов, отменил санкции против трубопровода, потому что не хочет ухудшать отношения с основным союзником в ЕС — Берлином."Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным "монстрам", что соответствует их интересам, а что — нет", — отметил он.Кроме того, бывший министр напомнил о претензиях украинского президента к Западу, например из-за отказа Берлина и Парижа признавать Москву стороной конфликта в Донбассе. По его мнению, эти страны сами вправе решать, как относиться к ситуации на юго-востоке Украины, а не следовать навязываемой Киевом "боязни России".Экс-глава ведомства также подчеркнул, что членство в НАТО Киеву не светит хотя бы потому, что украинские власти не могут адекватно оценивать как международную ситуацию, так и обстановку в собственной стране.Тем временем, как считает Суслов, Зеленский вновь пытается напугать Европу, что "Путин обязательно нападет".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Кроме того, российские власти не раз заявляла, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

https://ria.ru/20210603/ukraina-1735300167.html

россия

донбасс

франция

германия

сша

украина

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россия, северный поток — 2, виктор суслов (украинский экономист), донбасс, нато, владимир зеленский, франция, германия, сша, украина, в мире