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Шоубиз
https://ria.ru/20210603/muztv-1735466230.html
Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии
Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии - РИА Новости, 03.06.2021
Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии
Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:43
2021-06-03T17:43
шоубиз
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шоу-бизнес
мегаспорт
муз-тв (телеканал)
светлана лобода
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе. В этом году в одном из номеров будет задействовано шоу дронов, чтобы поддержать суперхит одной из знаменитостей (какой — пока интрига). В другом будет необычных технологический перфоманс, синхронизированный с движениями артиста и не имеющий аналогов в мире. Ожидается, что это будет один из самых экстравагантных выходов артистов на премии за все время ее существования.До церемонии награждения остаются считанные часы. Вечером в пятницу, 4 июня, в ДС "Мегаспорт" станут известны обладатели заветных "тарелок". В этом году лауреатов выбирают по итогам сразу двух лет. Больше месяца зрители голосовали за любимых исполнителей в десяти номинациях на официальном сайте (до этого их отобрали компетентные эксперты музыкальной индустрии. — Прим. ред.). Рекордсменкой по числу номинаций считается Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1"). Вторые — дуэт Artic&amp;Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".В числе номинантов также Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Почти все из них готовят номера для поклонников. Посмотреть церемонию можно вживую в ДС "Мегаспорт" или прямую трансляцию на телеканале "Муз-ТВ". Начало в 17:00.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, мегаспорт, муз-тв (телеканал), светлана лобода, дима билан (виктор белан)

Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии

17:43 03.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВПремия Муз-ТВ
Премия Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе.
В этом году в одном из номеров будет задействовано шоу дронов, чтобы поддержать суперхит одной из знаменитостей (какой — пока интрига). В другом будет необычных технологический перфоманс, синхронизированный с движениями артиста и не имеющий аналогов в мире.

"А в какой-то момент на сцене появится шокирующий гиперболизированный объект, вокруг которого с эксцентричным номером в стиле китч-эстетики выступят несколько артистов", — отмечают в пресс-службе.

Ожидается, что это будет один из самых экстравагантных выходов артистов на премии за все время ее существования.
До церемонии награждения остаются считанные часы. Вечером в пятницу, 4 июня, в ДС "Мегаспорт" станут известны обладатели заветных "тарелок". В этом году лауреатов выбирают по итогам сразу двух лет.
Больше месяца зрители голосовали за любимых исполнителей в десяти номинациях на официальном сайте (до этого их отобрали компетентные эксперты музыкальной индустрии. — Прим. ред.).
© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ

Филипп Киркоров

Премия Муз-ТВ
1 из 2

Филипп Киркоров

© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ
© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ

Ольга Бузова

Премия Муз-ТВ
2 из 2

Ольга Бузова

© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ
1 из 2

Филипп Киркоров

© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ
2 из 2

Ольга Бузова

© Фото : предоставлено пресс-службой премии Муз-ТВ
Рекордсменкой по числу номинаций считается Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1"). Вторые — дуэт Artic&Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".
В числе номинантов также Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Почти все из них готовят номера для поклонников.
Посмотреть церемонию можно вживую в ДС "Мегаспорт" или прямую трансляцию на телеканале "Муз-ТВ". Начало в 17:00.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнесМегаспортМуз-ТВ (телеканал)Светлана ЛободаДима Билан (Виктор Белан)
 
 
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