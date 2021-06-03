https://ria.ru/20210603/muztv-1735466230.html

Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии

Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии - РИА Новости, 03.06.2021

Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии

Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:43

2021-06-03T17:43

2021-06-03T17:43

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

мегаспорт

муз-тв (телеканал)

светлана лобода

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе. В этом году в одном из номеров будет задействовано шоу дронов, чтобы поддержать суперхит одной из знаменитостей (какой — пока интрига). В другом будет необычных технологический перфоманс, синхронизированный с движениями артиста и не имеющий аналогов в мире. Ожидается, что это будет один из самых экстравагантных выходов артистов на премии за все время ее существования.До церемонии награждения остаются считанные часы. Вечером в пятницу, 4 июня, в ДС "Мегаспорт" станут известны обладатели заветных "тарелок". В этом году лауреатов выбирают по итогам сразу двух лет. Больше месяца зрители голосовали за любимых исполнителей в десяти номинациях на официальном сайте (до этого их отобрали компетентные эксперты музыкальной индустрии. — Прим. ред.). Рекордсменкой по числу номинаций считается Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1"). Вторые — дуэт Artic&Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".В числе номинантов также Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Почти все из них готовят номера для поклонников. Посмотреть церемонию можно вживую в ДС "Мегаспорт" или прямую трансляцию на телеканале "Муз-ТВ". Начало в 17:00.

https://ria.ru/20210526/zhara-1733958324.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, мегаспорт, муз-тв (телеканал), светлана лобода, дима билан (виктор белан)