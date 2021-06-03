Организаторы премии "Муз-ТВ" раскрыли секреты предстоящей церемонии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе. В этом году в одном из номеров будет задействовано шоу дронов, чтобы поддержать суперхит одной из знаменитостей (какой — пока интрига). В другом будет необычных технологический перфоманс, синхронизированный с движениями артиста и не имеющий аналогов в мире. Ожидается, что это будет один из самых экстравагантных выходов артистов на премии за все время ее существования.До церемонии награждения остаются считанные часы. Вечером в пятницу, 4 июня, в ДС "Мегаспорт" станут известны обладатели заветных "тарелок". В этом году лауреатов выбирают по итогам сразу двух лет. Больше месяца зрители голосовали за любимых исполнителей в десяти номинациях на официальном сайте (до этого их отобрали компетентные эксперты музыкальной индустрии. — Прим. ред.). Рекордсменкой по числу номинаций считается Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1"). Вторые — дуэт Artic&Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".В числе номинантов также Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Почти все из них готовят номера для поклонников. Посмотреть церемонию можно вживую в ДС "Мегаспорт" или прямую трансляцию на телеканале "Муз-ТВ". Начало в 17:00.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Организаторы премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" раскрыли некоторые секреты предстоящей церемонии, сообщили в пресс-службе.
В этом году в одном из номеров будет задействовано шоу дронов, чтобы поддержать суперхит одной из знаменитостей (какой — пока интрига). В другом будет необычных технологический перфоманс, синхронизированный с движениями артиста и не имеющий аналогов в мире.
"А в какой-то момент на сцене появится шокирующий гиперболизированный объект, вокруг которого с эксцентричным номером в стиле китч-эстетики выступят несколько артистов", — отмечают в пресс-службе.
Ожидается, что это будет один из самых экстравагантных выходов артистов на премии за все время ее существования.
До церемонии награждения остаются считанные часы. Вечером в пятницу, 4 июня, в ДС "Мегаспорт" станут известны обладатели заветных "тарелок". В этом году лауреатов выбирают по итогам сразу двух лет.
Больше месяца зрители голосовали за любимых исполнителей в десяти номинациях на официальном сайте (до этого их отобрали компетентные эксперты музыкальной индустрии. — Прим. ред.).
Рекордсменкой по числу номинаций считается Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1"). Вторые — дуэт Artic&Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".
В числе номинантов также Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Почти все из них готовят номера для поклонников.
Посмотреть церемонию можно вживую в ДС "Мегаспорт" или прямую трансляцию на телеканале "Муз-ТВ". Начало в 17:00.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.