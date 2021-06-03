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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/mordoviya-1735480291.html
Мордовия будет сотрудничать с Роснано и Ростелекомом
Мордовия будет сотрудничать с Роснано и Ростелекомом - РИА Новости, 03.06.2021
Мордовия будет сотрудничать с Роснано и Ростелекомом
Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов обсудил развитие совместных региональных проектов с председателем правления "Роснано" Сергеем... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:28
2021-06-03T17:28
петербургский международный экономический форум
россия
артем здунов
роснано
ростелеком
саранск
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов обсудил развитие совместных региональных проектов с председателем правления "Роснано" Сергеем Куликовым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба руководителя региона."Первый и единственный в России завод по производству оптического волокна в Саранске – результат работы корпорации и республики. На встрече обсудили необходимость доступа к защищенному рынку кабельной продукции в системе госзакупок. Также затронули тему важности создания в столице Мордовии полного цикла производства. Преформы для вытяжки оптического волокна завод пока закупает за рубежом. Таким образом, после окончания строительства последней очереди завод АО "Оптиковолоконные системы" выйдет на мощность 10 миллионов километров волокна в год", - говорится в сообщении.Отмечается, что также удалось договориться о сотрудничестве по комплексной модернизации систем городского освещения, обеспечению безопасности на объектах промышленности и инфраструктуры, совместной разработке системы интеллектуального транспорта, модернизации объектов здравоохранения, новых технологиях при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Врио главы Мордовии отметил, что внедрение технологичных и инновационных решений даст дополнительный толчок для развития региональной экономики.Кроме того, в четверг на ПМЭФ Здунов на встрече с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским обсудил расширение присутствия отечественных волоконно-оптических кабелей в проектах компании и применение мер поддержки производителей отечественного оптоволокна. "Одной из тем стало совместное участие в реализации проекта по строительству магистральной линии связи "Транзит Европа-Азия" принципиально нового поколения от западных до восточных границ России. Для реализации проекта необходимо более 1,3 миллиона километров оптоволокна. Работы на объекте планируют начать уже в текущем квартале, а стройка будет завершена за 4 года. На встрече обсуждалась возможность более широкого применения в проекте оптического волокна, изготовленного в Мордовии", - подчеркивается в сообщении.Врио главы Мордовии также провел рабочую встречу с генеральным директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, на которой обсудили вопросы поддержки региональных бизнес-проектов в сфере новых технологий. Предложено на регулярной основе при поддержке фонда проводить республиканский конкурс "Умник-Мордовия" по основным направлениям деятельности региона: светотехника и оптоэлектроника, кабельная и оптоволоконная специализация, агротехника и пищевое производство. Также обсудили систему поддержки молодых ученых и предпринимателей в инновационной сфере. Фонд может создать в Мордовии экспериментальную площадку по внедрению и апробации новых программ. Специалистами региона вместе с экспертами Фонда будут реализовываться в образовательные курсы для соискателей и обладателей грантов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/mordoviya-1735011655.html
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россия, артем здунов, роснано, ростелеком, саранск, технологии, экономика

Мордовия будет сотрудничать с Роснано и Ростелекомом

17:28 03.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов обсудил развитие совместных региональных проектов с председателем правления "Роснано" Сергеем Куликовым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Первый и единственный в России завод по производству оптического волокна в Саранске – результат работы корпорации и республики. На встрече обсудили необходимость доступа к защищенному рынку кабельной продукции в системе госзакупок. Также затронули тему важности создания в столице Мордовии полного цикла производства. Преформы для вытяжки оптического волокна завод пока закупает за рубежом. Таким образом, после окончания строительства последней очереди завод АО "Оптиковолоконные системы" выйдет на мощность 10 миллионов километров волокна в год", - говорится в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:17Республика Мордовия
В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики
Отмечается, что также удалось договориться о сотрудничестве по комплексной модернизации систем городского освещения, обеспечению безопасности на объектах промышленности и инфраструктуры, совместной разработке системы интеллектуального транспорта, модернизации объектов здравоохранения, новых технологиях при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Врио главы Мордовии отметил, что внедрение технологичных и инновационных решений даст дополнительный толчок для развития региональной экономики.
Кроме того, в четверг на ПМЭФ Здунов на встрече с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским обсудил расширение присутствия отечественных волоконно-оптических кабелей в проектах компании и применение мер поддержки производителей отечественного оптоволокна. "Одной из тем стало совместное участие в реализации проекта по строительству магистральной линии связи "Транзит Европа-Азия" принципиально нового поколения от западных до восточных границ России. Для реализации проекта необходимо более 1,3 миллиона километров оптоволокна. Работы на объекте планируют начать уже в текущем квартале, а стройка будет завершена за 4 года. На встрече обсуждалась возможность более широкого применения в проекте оптического волокна, изготовленного в Мордовии", - подчеркивается в сообщении.
Заместитель председателя Правительства Республики Мордовия Алексей Меркушкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Врио главы Мордовии также провел рабочую встречу с генеральным директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, на которой обсудили вопросы поддержки региональных бизнес-проектов в сфере новых технологий. Предложено на регулярной основе при поддержке фонда проводить республиканский конкурс "Умник-Мордовия" по основным направлениям деятельности региона: светотехника и оптоэлектроника, кабельная и оптоволоконная специализация, агротехника и пищевое производство. Также обсудили систему поддержки молодых ученых и предпринимателей в инновационной сфере. Фонд может создать в Мордовии экспериментальную площадку по внедрению и апробации новых программ. Специалистами региона вместе с экспертами Фонда будут реализовываться в образовательные курсы для соискателей и обладателей грантов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияАртем ЗдуновРоснаноРостелекомСаранскТехнологииЭкономика
 
 
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