https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735442484.html

Глава Минвостокразвития рассказал, как снизить цены туров на Камчатку

Глава Минвостокразвития рассказал, как снизить цены туров на Камчатку - РИА Новости, 03.06.2021

Глава Минвостокразвития рассказал, как снизить цены туров на Камчатку

Эффективная логистика, легкомоторные самолеты и новые вертолеты позволят снизить цены туров на Камчатку, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:55

2021-06-03T14:55

2021-06-03T15:17

туризм

экономика

петербургский международный экономический форум

россия

алексей чекунков

петербургский международный экономический форум (фонд)

дальний восток

ка-62

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Эффективная логистика, легкомоторные самолеты и новые вертолеты позволят снизить цены туров на Камчатку, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Чернышенко вылетел на Камчатку, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и региона. Правительственная делегация, в том числе Чекунков, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие."Решения лежат в области технологий и экономики. Номер один – в полном разгаре процедура создания дальневосточной авиакомпании. Только за счет синхронизации маршрутов можно повысить эффективность того, как люди смогут долететь до Камчатки, сегодня очень дорого. Надо признать, прямого рейса дешевле 100 тысяч рублей нет. Это много. С пересадкой можно за 50, но, наверное, с пересадкой на Камчатку лететь тяжело. Добавив к этому региональный аспект и региональные субсидии - правительство сейчас вместе с ВЭБ.РФ завершает создание финансовой модели, будут выделены дополнительные субсидии, чтобы снизилась несколько стоимость первого плеча – доехать до Камчатки", - сказал Чекунков.По его словам, вторая задача - снизить вертолетное плечо, все основные достопримечательности сегодня на Камчатке можно посмотреть, только воспользовавшись услугами вертолётных операторов."Два часа полетного времени Ми-8 - это очень дорого… И здесь с командой губернатора Владимира Солодова мы работаем над тем, чтобы быстрее и через субсидии достигать этой цели. Но если запускать малую авиацию, привозить людей "подскоком" – максимально близко к туристическим магнитам, 70% или даже 80% пути делать самолетом – самолет легкомоторный в три раза дешевле, чем вертолет. Он садится на посадочную полосу", - отметил собеседник агентства.Чекунков рассказал, что в районе села Мильково может быть создан визит-центр, где туристы могут предварительно ознакомиться с маршрутом, узнать интереснейшую историю формирования вулканов, гейзеров и живого мира, получить инструктаж."Кофе попить и в туалет сходить непосредственно в Долине гейзеров – это сложная история, потому что и вывозится все вертолетом. Это будет настолько более цивилизованное и более дешевое… Потенциал для снижения стоимости туров – более эффективная логистика, подлет на самолете, и только последние 20% (пути) - на вертолете и новые более совершенные вертолеты", - резюмировал Чекунков.Новые вертолеты Ка-62 производства приморского Арсеньевского авиационного завода "Прогресс", как ожидается, в течение 2-3 лет запустят для перевозки туристов к достопримечательностям Камчатки, чтобы сделать туры в этот регион дешевле, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Самое вкусное – это не вопрос этого года, но, надеюсь, вопрос ближайших несколько лет – последний "подскок" (на вертолете с туристами к туристическому объекту) мы в течение двух-трех лет будем делать не на хорошем заслуженном Ми-8, а на новом Ка-62, который проходит сертификацию, испытания на Арсеньевском заводе "Прогресс". Этот вертолет по основным характеристикам в два раза эффективнее", - сказал Чекунков.Туры на Камчатку этим летом без субсидирования не подешевеют, останутся прерогативой среднего класса, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Мы имеем ситуацию "спрос и предложение". Мир продолжает оставаться закрытым, внутренний туризм работает на пределе. Нужно строить, создавать новую инфраструктуру. Самый надежный способ снизить цену на что угодно по закону экономики, которому 300 лет, – это увеличить предложение. Когда высокий спрос при низком предложении, цена остается высокой. Реализуются масштабнейшие проекты, и наше министерство выступает партнером в реализации проектов в части предоставления льгот, статуса резидентов ТОР и в части создания инфраструктуры", - сказал Чекунков.Он отметил, что по механизму дальневосточной концессии реализуется проект "Три вулкана" на Камчатке. Он полностью поменяет туристический ландшафт края, будет создано 2 тысячи новых гостиничных номеров. Проект реализует опытная группа, которая создала "Розу Хутор"."Это удвоит количество номеров, которые сегодня есть на Камчатке. И когда в два раза больше предложение, цены в два раза пойдут вниз. Но это не случится этим летом, к сожалению. Я боюсь, что пока без прямых мер субсидирования туры на Камчатку останутся прерогативой среднего класса людей, которые могут себе это позволить", - отметил министр.Он добавил, что пока можно пользоваться субсидированными авиаперевозками, "охотиться" за недорогими билетами."В этом году объем субсидирования льготных перевозок более чем в два раза превысил прошлогодний. Программа продолжает работать. Рейс Петропавловск-Камчатский – Москва в нее входит. Здесь надо проявлять потребительскую смекалку, к сожалению, охотиться за билетами. Все, что дешевле, вызывает к себе повышенный интерес", - добавил собеседник.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html

https://ria.ru/20210602/putin-1735256439.html

https://ria.ru/20210524/kamchatka-1733635093.html

https://ria.ru/20210516/zapovednik-1732449543.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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туризм, экономика, россия, алексей чекунков, петербургский международный экономический форум (фонд), дальний восток, ка-62, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)