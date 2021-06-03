https://ria.ru/20210603/minoborony-1735439844.html

В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны

В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны - РИА Новости, 03.06.2021

В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны

В мире начинается новая холодная война, и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:43

2021-06-03T14:43

2021-06-03T20:09

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр фомин

безопасность

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мире начинается новая холодная война, и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин.По его мнению, сейчас в мире наблюдается несколько тенденций, которые обусловливают наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности."Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.При этом систематически разрушается сложившаяся система международных отношений, архитектура безопасности, принижается роль международных организаций.Вместо международного права навязывается порядок, "основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок", добавил замминистра.Одновременно появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил, вооруженное противоборство проникает во все новые сферы — космос и киберпространство. Все это ведет к изменению принципов и методов ведения войны, подчеркнул Фомин.По его словам, все эти темы будут обсуждаться на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.

https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, безопасность, в мире