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В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны
В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны - РИА Новости, 03.06.2021
В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны
В мире начинается новая холодная война, и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:43
2021-06-03T20:09
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
безопасность
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мире начинается новая холодная война, и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин.По его мнению, сейчас в мире наблюдается несколько тенденций, которые обусловливают наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности."Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.При этом систематически разрушается сложившаяся система международных отношений, архитектура безопасности, принижается роль международных организаций.Вместо международного права навязывается порядок, "основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок", добавил замминистра.Одновременно появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил, вооруженное противоборство проникает во все новые сферы — космос и киберпространство. Все это ведет к изменению принципов и методов ведения войны, подчеркнул Фомин.По его словам, все эти темы будут обсуждаться на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.
https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, безопасность, в мире

В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны

14:43 03.06.2021 (обновлено: 20:09 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мире начинается новая холодная война, и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин.
По его мнению, сейчас в мире наблюдается несколько тенденций, которые обусловливают наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности.
"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.
При этом систематически разрушается сложившаяся система международных отношений, архитектура безопасности, принижается роль международных организаций.
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Вместо международного права навязывается порядок, "основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок", добавил замминистра.
Одновременно появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил, вооруженное противоборство проникает во все новые сферы — космос и киберпространство. Все это ведет к изменению принципов и методов ведения войны, подчеркнул Фомин.
По его словам, все эти темы будут обсуждаться на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.
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