Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/mid-1735403356.html
В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран
В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран - РИА Новости, 03.06.2021
В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран
Только диалог на основе равноправия, уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:32
2021-06-03T13:02
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597158423_0:81:3072:1808_1920x0_80_0_0_cff08ce6ee8aa88d43d363fa7bdb825a.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Только диалог на основе равноправия, уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества &lt;...&gt; могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации, бывают даже проблемы, но основой должна быть та, о которой я сказала", —уточнила дипломат в интервью каналу RT.В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.
https://ria.ru/20210531/patrushev-1735001731.html
россия
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597158423_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_4f13071f4c06466fb33f01a3b2bb7c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, сша, в мире

В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран

12:32 03.06.2021 (обновлено: 13:02 03.06.2021)
 
© AFP 2021 / Kirill KudryavtsevЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Только диалог на основе равноправия, уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества <...> могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации, бывают даже проблемы, но основой должна быть та, о которой я сказала", —уточнила дипломат в интервью каналу RT.
В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 19:29
Патрушев допустил силовой ответ на недружественные действия против России
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния