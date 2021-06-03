https://ria.ru/20210603/mid-1735403356.html

В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран

В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран - РИА Новости, 03.06.2021

В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран

Только диалог на основе равноправия, уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:32

2021-06-03T12:32

2021-06-03T13:02

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

сша

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Только диалог на основе равноправия, уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества <...> могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации, бывают даже проблемы, но основой должна быть та, о которой я сказала", —уточнила дипломат в интервью каналу RT.В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.

https://ria.ru/20210531/patrushev-1735001731.html

россия

чехия

сша

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, сша, в мире