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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/memorandum-1735384850.html
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками - РИА Новости, 03.06.2021
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:30
2021-06-03T12:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, сообщило ведомство.Уточняется, что меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы.Отмечается, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.Кроме того, антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

11:30 03.06.2021 (обновлено: 12:20 03.06.2021)
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / kantver
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, сообщило ведомство.
Уточняется, что меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы.
"ФАС России и операторы связи подписали меморандум по противодействию голосовым вызовам абонентам, совершенных с нарушением требований законодательства. Свои подписи в меморандуме поставили руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители крупнейших операторов связи в России: Руслан Ибрагимов (МТС), Павел Корчагин ("Мегафон"), Рашид Исмаилов ("Вымпелком"), Александр Роговой (Tele2)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.
Кроме того, антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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