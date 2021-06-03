https://ria.ru/20210603/memorandum-1735384850.html

ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками - РИА Новости, 03.06.2021

ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:30

2021-06-03T11:30

2021-06-03T12:20

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, сообщило ведомство.Уточняется, что меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы.Отмечается, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.Кроме того, антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии)