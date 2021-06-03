https://ria.ru/20210603/memorandum-1735384850.html
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками - РИА Новости, 03.06.2021
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:30
2021-06-03T11:30
2021-06-03T12:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи в рамках ПМЭФ подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, сообщило ведомство.Уточняется, что меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы.Отмечается, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.Кроме того, антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) и операторы связи в рамках ПМЭФ
подписали меморандум по противодействию спам-звонкам, включая телефонное мошенничество, сообщило ведомство.
Уточняется, что меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы.
"ФАС России
и операторы связи подписали меморандум по противодействию голосовым вызовам абонентам, совершенных с нарушением требований законодательства. Свои подписи в меморандуме поставили руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители крупнейших операторов связи в России: Руслан Ибрагимов (МТС
), Павел Корчагин ("Мегафон
"), Рашид Исмаилов
("Вымпелком
"), Александр Роговой (Tele2)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.
Кроме того, антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.