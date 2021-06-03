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Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке? - РИА Новости, 03.06.2021
Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
Когда изобрели первые ноты? Какой была музыка на Руси и почему ее очень сложно "расшифровать"? Возможно ли полностью повторить средневековую музыку? Как в Средние века проходили "концерты" и что считалось непотребной музыкой? Как Gaudeamus Igitur стал гимном студентов? И что общего между темами современных треков и средневековых баллад?
2021-06-03T12:00
2021-06-03T12:47
яснопонятно
средневековье
музыка
подкаст
европа
искусство
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Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
Когда изобрели первые ноты? Какой была музыка на Руси и почему ее очень сложно «расшифровать»? Возможно ли полностью повторить средневековую музыку? Как в Средние века проходили «концерты» и что считалось непотребной музыкой? Как Gaudeamus Igitur стал гимном студентов? И что общего между темами современных треков и средневековых баллад?
audio/mpeg
Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
Когда изобрели первые ноты? Какой была музыка на Руси и почему ее очень сложно «расшифровать»? Возможно ли полностью повторить средневековую музыку? Как в Средние века проходили «концерты» и что считалось непотребной музыкой? Как Gaudeamus Igitur стал гимном студентов? И что общего между темами современных треков и средневековых баллад?
audio/mpeg
Средневековая музыка — хронологически очень расплывчатое понятие. Принято считать, что это произведения 9-15 веков. За эту эпоху музыкальное искусство часто менялось. Но до нашего времени точно дошло далеко не все, а воспроизвести ту музыку точно так же, как в Средние века — невозможно. О средневековой нотации, "шоу-бизнесе" и концертах того времени мы поговорили с Данилом Рябчиковым, худруком фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata и руководителем ансамбля Labyrinthus.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, средневековье, музыка, подкаст, европа, искусство

Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?

12:00 03.06.2021 (обновлено: 12:47 03.06.2021)
 
ЯсноПонятно
Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
12:00
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Когда изобрели первые ноты? Какой была музыка на Руси и почему ее очень сложно "расшифровать"? Возможно ли полностью повторить средневековую музыку? Как в Средние века проходили "концерты" и что считалось непотребной музыкой? Как Gaudeamus Igitur стал гимном студентов? И что общего между темами современных треков и средневековых баллад?
Средневековая музыка — хронологически очень расплывчатое понятие. Принято считать, что это произведения 9-15 веков. За эту эпоху музыкальное искусство часто менялось. Но до нашего времени точно дошло далеко не все, а воспроизвести ту музыку точно так же, как в Средние века — невозможно. О средневековой нотации, "шоу-бизнесе" и концертах того времени мы поговорили с Данилом Рябчиковым, худруком фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata и руководителем ансамбля Labyrinthus.

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