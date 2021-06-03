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Липецкая область
https://ria.ru/20210603/master-klass-1735434880.html
Известные российские футболисты проведут в Липецке мастер-класс
Известные российские футболисты проведут в Липецке мастер-класс - РИА Новости, 03.06.2021
Известные российские футболисты проведут в Липецке мастер-класс
Известные российские футболисты, выступавшие в свое время за национальную сборную, приедут в Липецк, чтобы провести мастер–класс с детьми, страдающими аутизмом... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:21
2021-06-03T14:21
липецкая область
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липецкая область
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общество
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Известные российские футболисты, выступавшие в свое время за национальную сборную, приедут в Липецк, чтобы провести мастер–класс с детьми, страдающими аутизмом и другими особенностями развития, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, встреча состоится в рамках большого спортивного праздника "Футбол в сердце", который запланирован на 19 июня на главной спортивной площадке областного центра стадионе "Металлург". На праздник приедут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Сычёв, а также другие.Открытую тренировку спортсмены проведут в рамках регионального проекта "Инклюзивный футбол", который является уникальным и единственным на сегодняшний день в России. Благодаря инициативе родительских организаций "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке" и "Солнечный мир" в регионе появилась специальная секция для занятий футболом с детьми с особенностями развития. За год работы специальной секции по инклюзивному футболу образовалась настоящая команда. Ребята уже съездили на свои первые всероссийские соревнования для особых спортсменов и заняли там второе место.Он также отметил, что помимо мастер-класса от именитых футболистов и автограф-сессии, гости праздника смогут принять участие в различных активностях, сделать яркие фото в фотозонах, послушать выступление диджеев, увидеть номера танцевальных и вокальных липецких коллективов. В финале – выступление звёзд эстрады. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на поддержку проекта "Инклюзивный футбол" для родительских организаций "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке" и "Солнечный мир".
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россия, липецкая область, липецк, общество

Известные российские футболисты проведут в Липецке мастер-класс

14:21 03.06.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Известные российские футболисты, выступавшие в свое время за национальную сборную, приедут в Липецк, чтобы провести мастер–класс с детьми, страдающими аутизмом и другими особенностями развития, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, встреча состоится в рамках большого спортивного праздника "Футбол в сердце", который запланирован на 19 июня на главной спортивной площадке областного центра стадионе "Металлург". На праздник приедут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Сычёв, а также другие.
Открытую тренировку спортсмены проведут в рамках регионального проекта "Инклюзивный футбол", который является уникальным и единственным на сегодняшний день в России. Благодаря инициативе родительских организаций "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке" и "Солнечный мир" в регионе появилась специальная секция для занятий футболом с детьми с особенностями развития. За год работы специальной секции по инклюзивному футболу образовалась настоящая команда. Ребята уже съездили на свои первые всероссийские соревнования для особых спортсменов и заняли там второе место.
Липецкой области сейчас активно развивается идея инклюзии – совместного гармоничного существования людей с особенностями здоровья и обычных людей. И это замечательно, когда появляются такие способы социализации и реабилитации", - сказал Артамонов.
Он также отметил, что помимо мастер-класса от именитых футболистов и автограф-сессии, гости праздника смогут принять участие в различных активностях, сделать яркие фото в фотозонах, послушать выступление диджеев, увидеть номера танцевальных и вокальных липецких коллективов. В финале – выступление звёзд эстрады. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на поддержку проекта "Инклюзивный футбол" для родительских организаций "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке" и "Солнечный мир".
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