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В Югре спасатели освободили лошадь, застрявшую в кровати
В Югре спасатели освободили лошадь, застрявшую в кровати - РИА Новости, 03.06.2021
В Югре спасатели освободили лошадь, застрявшую в кровати
В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели освободили лошадь, застрявшую копытом в металлической кровати, сообщает казенное учреждение "Центроспас-Югория". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:17
2021-06-03T10:17
2021-06-03T11:53
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели освободили лошадь, застрявшую копытом в металлической кровати, сообщает казенное учреждение "Центроспас-Югория".Это произошло на улице Романтиков в городе Нягань. Каким образом лошадь оказалась в ловушке, в спасательном ведомстве не уточнили. Судя по фото, опубликованному региональным департаментом гражданской защиты, она угодила в каркас кровати копытом и не могла самостоятельно его вытащить.Хозяин тоже не мог помочь животному и обратился к сотрудникам "Центроспаса". Те расширили щель в конструкции при помощи специального оборудования и освободили лошадь.
https://ria.ru/20210601/moskva-1735061128.html
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ханты-мансийский автономный округ, центроспас, нягань