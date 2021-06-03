https://ria.ru/20210603/lodka-1735489594.html

СМИ сообщили о гибели 19 человек при крушении лодки в ДРК

СМИ сообщили о гибели 19 человек при крушении лодки в ДРК - РИА Новости, 03.06.2021

СМИ сообщили о гибели 19 человек при крушении лодки в ДРК

Число погибших в результате инцидента с перевернувшейся пирогой на озере Танганьика в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК)... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:13

2021-06-03T18:13

2021-06-03T18:13

демократическая республика конго

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших в результате инцидента с перевернувшейся пирогой на озере Танганьика в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 19, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.Ранее сообщалось о гибели 12 человек. Пирога с людьми и товарами на борту потерпела крушение после сильных порывов ветра.По информации радиостанции, на данный момент известно о гибели 19 человек, еще около 10 смогли спастись. Она уточняет, что лодка направлялась из территории Увира в город Барака, крушение произошло в ночь со вторника на среду.По словам комиссара по морским перевозкам Джеймса Амани Мунгази, лодка была перегружена. Его коллеги приказали выгрузить более пяти тонн груза, и большое количество было выгружено. При отплытии в лодке было 12 пассажиров, в том числе двое военнослужащих вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC).Однако владелец лодки был недоволен тем, что часть его груза выгрузили. Он погрузил все товары в грузовик, который следовал за лодкой до Катонго, где вновь загрузил их на лодку. К пассажирам также присоединились еще несколько человек. В результате, в лодку начала поступать вода, и она стала тонуть. Владелец лодки теперь находится в бегах.

https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html

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