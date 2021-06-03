https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html

Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке

Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке - РИА Новости, 03.06.2021

Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке

Липецкая область подписала инвестиционное соглашение с ГК "Новотранс", предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк"... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:18

2021-06-03T14:18

2021-06-03T14:18

липецкая область

игорь артамонов

липецк

пмэф

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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала инвестиционное соглашение с ГК "Новотранс", предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк" металлургического машиностроительного комплекса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отметил губернатор региона, это будет одно из самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колёс, основанного на принципах "зелёной металлургии" и безотходного производства. Оно предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов "Новотранс" и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности.Группа компаний "Новотранс" является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. По словам руководителя холдинга Константина Гончарова, объём производства на новом предприятии составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции – 31,7 миллиарда рублей. Продукция предприятия будет использоваться на вагоноремонтных заводах "Новотранс". Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" выступит ГК "МетПром" в рамках EPC-контракта.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735427129.html

липецк

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игорь артамонов, липецк, пмэф