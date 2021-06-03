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Липецкая область
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Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке
Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке - РИА Новости, 03.06.2021
Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке
Липецкая область подписала инвестиционное соглашение с ГК "Новотранс", предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк"... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:18
2021-06-03T14:18
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала инвестиционное соглашение с ГК "Новотранс", предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк" металлургического машиностроительного комплекса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отметил губернатор региона, это будет одно из самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колёс, основанного на принципах "зелёной металлургии" и безотходного производства. Оно предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов "Новотранс" и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности.Группа компаний "Новотранс" является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. По словам руководителя холдинга Константина Гончарова, объём производства на новом предприятии составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции – 31,7 миллиарда рублей. Продукция предприятия будет использоваться на вагоноремонтных заводах "Новотранс". Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" выступит ГК "МетПром" в рамках EPC-контракта.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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игорь артамонов, липецк, пмэф

Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке

14:18 03.06.2021
 
© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала инвестиционное соглашение с ГК "Новотранс", предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк" металлургического машиностроительного комплекса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Как отметил губернатор региона, это будет одно из самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колёс, основанного на принципах "зелёной металлургии" и безотходного производства. Оно предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов "Новотранс" и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности.
"Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам экологичного производства. Это очень важно для нас. Не менее важно то, что новое предприятие позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырёх миллиардов рублей ежегодно", — сказал Артамонов.
Группа компаний "Новотранс" является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. По словам руководителя холдинга Константина Гончарова, объём производства на новом предприятии составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции – 31,7 миллиарда рублей. Продукция предприятия будет использоваться на вагоноремонтных заводах "Новотранс". Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" выступит ГК "МетПром" в рамках EPC-контракта.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкПМЭФ
 
 
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