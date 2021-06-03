https://ria.ru/20210603/leopardy-1735296762.html
Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой
Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой - РИА Новости, 03.06.2021
Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой
Самая плодовитая самка дальневосточного леопарда из заповедника стала мамой в пятый раз, фотоловушки "Земли леопарда" сняли краснокнижную кошку по имени Грация... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:32
2021-06-03T00:32
2021-06-03T01:13
дикие животные
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
туристы
дальний восток
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/105048/97/1050489704_0:141:1025:717_1920x0_80_0_0_868df32930eb232f7148abf0f357e1b3.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самая плодовитая самка дальневосточного леопарда из заповедника стала мамой в пятый раз, фотоловушки "Земли леопарда" сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже десяти пятнистым хищникам.На новых снимках она прогуливается в компании двоих котят. "Судя по размерам, им около года – уже почти взрослые хищники, — поясняют в нацпарке. — Еще буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми".Эксперты уточняют, что такая плодовитость Грации имеет большое значение, способствует регулярному приросту в популяции дальневосточного леопарда – самой редкой на планете большой кошки. Хищница внесла огромный вклад в сохранение собственного уникального подвида. "Материнским капиталом" для Грации сотрудники называют надежную охрану от браконьерства, пожаров, рубок леса и зимнюю подкормку копытных.
https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/105048/97/1050489704_33:0:989:717_1920x0_80_0_0_76d4fdd3b3c5a30a5472d3cd41b52fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, фгбу "земля леопарда", туристы, дальний восток, новости - туризм