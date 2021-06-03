https://ria.ru/20210603/leopardy-1735296762.html

Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой

Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой - РИА Новости, 03.06.2021

Самая плодовитая самка "Земли леопарда" в пятый раз стала мамой

Самая плодовитая самка дальневосточного леопарда из заповедника стала мамой в пятый раз, фотоловушки "Земли леопарда" сняли краснокнижную кошку по имени Грация... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:32

2021-06-03T00:32

2021-06-03T01:13

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самая плодовитая самка дальневосточного леопарда из заповедника стала мамой в пятый раз, фотоловушки "Земли леопарда" сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже десяти пятнистым хищникам.На новых снимках она прогуливается в компании двоих котят. "Судя по размерам, им около года – уже почти взрослые хищники, — поясняют в нацпарке. — Еще буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми".Эксперты уточняют, что такая плодовитость Грации имеет большое значение, способствует регулярному приросту в популяции дальневосточного леопарда – самой редкой на планете большой кошки. Хищница внесла огромный вклад в сохранение собственного уникального подвида. "Материнским капиталом" для Грации сотрудники называют надежную охрану от браконьерства, пожаров, рубок леса и зимнюю подкормку копытных.

https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html

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дикие животные, туризм, фгбу "земля леопарда", туристы, дальний восток, новости - туризм