https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735414161.html

Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области

Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области

Каждая четвертая таблетка в России производится в Московской области, в регионе работает свыше 60 предприятий, производящих лекарства и медицинское... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:09

2021-06-03T13:09

2021-06-03T13:09

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Каждая четвертая таблетка в России производится в Московской области, в регионе работает свыше 60 предприятий, производящих лекарства и медицинское оборудование, сообщили в пресс-службе областного правительства."Каждая четвертая таблетка (24% всей продукции России) производится в Московской области. В регионе расположено более 60 предприятий, производящих лекарства, медикаменты или медицинское оборудование", - говорится в сообщении.На ПМЭФ правительство региона заключило ряд соглашений, развивающих фармацевтический потенциал региона. Так, "ПСК Фарма" построит в области новый корпус по производству препаратов при онкологии и станет производителем самого широкого в РФ портфеля таких лекарств, отмечается в документе.Кроме этого, в Московской области появится новое предприятие "Авексима" по производству антибиотиков, противоопухолевых препаратов, а также направления онкология и вирусология, рассказали в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html

московская область (подмосковье)

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петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)