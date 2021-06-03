https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735414161.html
Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области
Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Подмосковья: каждая 4 таблетка в производится в Московской области
Каждая четвертая таблетка в России производится в Московской области, в регионе работает свыше 60 предприятий, производящих лекарства и медицинское... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:09
2021-06-03T13:09
2021-06-03T13:09
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Каждая четвертая таблетка в России производится в Московской области, в регионе работает свыше 60 предприятий, производящих лекарства и медицинское оборудование, сообщили в пресс-службе областного правительства."Каждая четвертая таблетка (24% всей продукции России) производится в Московской области. В регионе расположено более 60 предприятий, производящих лекарства, медикаменты или медицинское оборудование", - говорится в сообщении.На ПМЭФ правительство региона заключило ряд соглашений, развивающих фармацевтический потенциал региона. Так, "ПСК Фарма" построит в области новый корпус по производству препаратов при онкологии и станет производителем самого широкого в РФ портфеля таких лекарств, отмечается в документе.Кроме этого, в Московской области появится новое предприятие "Авексима" по производству антибиотиков, противоопухолевых препаратов, а также направления онкология и вирусология, рассказали в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Каждая четвертая таблетка в России производится в Московской области, в регионе работает свыше 60 предприятий, производящих лекарства и медицинское оборудование, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Каждая четвертая таблетка (24% всей продукции России) производится в Московской области. В регионе расположено более 60 предприятий, производящих лекарства, медикаменты или медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
На ПМЭФ
правительство региона заключило ряд соглашений, развивающих фармацевтический потенциал региона. Так, "ПСК Фарма" построит в области новый корпус по производству препаратов при онкологии и станет производителем самого широкого в РФ портфеля таких лекарств, отмечается в документе.
"И еще 240 (рабочих мест - ред.) будет", - сказал президент Группы компаний "Рус Биофарм" Пуния Сатия Карм.
Кроме этого, в Московской области появится новое предприятие "Авексима" по производству антибиотиков, противоопухолевых препаратов, а также направления онкология и вирусология, рассказали в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.