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В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников
В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников - РИА Новости, 03.06.2021
В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников
Ежедневно в Крыму из подземных источников добывается более 1 миллиона кубометров питьевой воды, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:22
2021-06-03T17:22
россия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ежедневно в Крыму из подземных источников добывается более 1 миллиона кубометров питьевой воды, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев.Только три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - дают ежесуточно 210 тысяч кубометров воды, которая с 2014 года поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака, сообщил Нараев. Подземные источники воды также традиционно используются в Крыму для водоснабжении городов и сел на севере и западе полуострова.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.
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россия, керчь, симферополь, общество

В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников

17:22 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ежедневно в Крыму из подземных источников добывается более 1 миллиона кубометров питьевой воды, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев.
"Суммарно все подземные источники на территории республики дают ежедневно 1 миллион 16 тысяч кубических метров воды в сутки", – сказал Нараев на пресс-конференции.
Только три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - дают ежесуточно 210 тысяч кубометров воды, которая с 2014 года поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака, сообщил Нараев. Подземные источники воды также традиционно используются в Крыму для водоснабжении городов и сел на севере и западе полуострова.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
16:55Петербургский международный экономический форум
Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед
 
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