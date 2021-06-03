https://ria.ru/20210603/krym-1735478832.html

В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников

В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников - РИА Новости, 03.06.2021

В Крыму рассказали, сколько воды добывают из подземных источников

Ежедневно в Крыму из подземных источников добывается более 1 миллиона кубометров питьевой воды, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:22

2021-06-03T17:22

2021-06-03T17:22

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керчь

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ежедневно в Крыму из подземных источников добывается более 1 миллиона кубометров питьевой воды, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев.Только три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - дают ежесуточно 210 тысяч кубометров воды, которая с 2014 года поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака, сообщил Нараев. Подземные источники воды также традиционно используются в Крыму для водоснабжении городов и сел на севере и западе полуострова.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.

https://ria.ru/20210603/krym-1735473917.html

россия

керчь

симферополь

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россия, керчь, симферополь, общество