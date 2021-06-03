https://ria.ru/20210603/krym-1735416817.html

Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев

Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев - РИА Новости, 03.06.2021

Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев

Перечень, включающий более тысячи официальных мест размещения, подготовлен министерством курортов Крыма и опубликован на туристическом портале полуострова,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:20

туризм

новости - туризм

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6593fc8fdf8962b2716a6562afd6b312.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Перечень, включающий более тысячи официальных мест размещения, подготовлен министерством курортов Крыма и опубликован на туристическом портале полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.В списке, с которым туристам советуют ознакомиться перед бронированием места отдыха, указана необходимая контактная информация. Всего в списке 1092 объекта."Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.В министерстве напомнили, что получить ответы на другие вопросы можно на бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 511-80-18. Также в республике работает информационный ресурс "Отзыв туриста об отдыхе в Крыму".

https://ria.ru/20210531/krym-1734610003.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, республика крым, общество