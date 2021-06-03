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Туризм
https://ria.ru/20210603/krym-1735416817.html
Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев
Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев - РИА Новости, 03.06.2021
Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев
Перечень, включающий более тысячи официальных мест размещения, подготовлен министерством курортов Крыма и опубликован на туристическом портале полуострова,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:20
2021-06-03T13:20
туризм
новости - туризм
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Перечень, включающий более тысячи официальных мест размещения, подготовлен министерством курортов Крыма и опубликован на туристическом портале полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.В списке, с которым туристам советуют ознакомиться перед бронированием места отдыха, указана необходимая контактная информация. Всего в списке 1092 объекта."Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.В министерстве напомнили, что получить ответы на другие вопросы можно на бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 511-80-18. Также в республике работает информационный ресурс "Отзыв туриста об отдыхе в Крыму".
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новости - туризм, республика крым, общество

Крым обнародовал официальный список отелей, пансионатов и санаториев

13:20 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Форос" в поселке городского типа Форос в Крыму
Здание санатория Форос в поселке городского типа Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Перечень, включающий более тысячи официальных мест размещения, подготовлен министерством курортов Крыма и опубликован на туристическом портале полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.

"В перечень включены более тысячи санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, курортных комплексов Крыма. Они расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах", - говорится в сообщении.

В списке, с которым туристам советуют ознакомиться перед бронированием места отдыха, указана необходимая контактная информация. Всего в списке 1092 объекта.
"Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.
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В министерстве напомнили, что получить ответы на другие вопросы можно на бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 511-80-18. Также в республике работает информационный ресурс "Отзыв туриста об отдыхе в Крыму".
 
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